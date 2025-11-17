हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बनीं प्रियंका चोपड़ा, 'वाराणसी' के लिए चार्ज की इतनी फीस!

बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा जल्द ही एसएस राजामौली और महेश बाबू की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'वाराणसी' में नजर आने वाली हैं। हाल ही में इस फिल्म की पहली झलक सामने आई है। फिल्म में प्रियंका चोपड़ा मंदाकिनी के रोल में नजर आएंगी।

'वाराणसी' में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन अहम किरदार में दिखेंगे। यह एक बिग बजट मूवी है। वहीं फिल्म की स्टारकास्ट ने भी भारी भरकम फीस चार्ज की है।

रिपोर्ट्स के अनुसार बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपना परचम लहरा चुकी प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म के लिए 30 करोड़ रुपए चार्ज कर रही हैं। ऐसे अब प्रियंका सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में से एक बन गई हैं।

30 करोड़ रुपए फीस लेकर प्रियंका ने दीपिका पादुकोण को पीछे छोड़ दिया है, जो अब तक सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस रही हैं। हालांकि प्रियंका की फीस को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

महेश बाबू की फीस की बात करें तो उन्होंने इस फिल्म के लिए कोई फीस नहीं ली है। उन्होंने राजामौली के साथ मिलकर प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पर काम करने का फैसला किया है। दोनों को मिलाकर बताया जा रहा है कि लगभग 40% का प्रॉफिट शेयर इन दोनों के पास होगा।

'वाराणसी' का कुल बजट 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताया जा रहा है। यह फिल्म संक्रांति के मौके पर साल 2027 में रिलीज होगी।