ऑफ शोल्डर रेड ड्रेस में रकुल प्रीत सिंह ने ढाया कहर, दे दे प्यार दे 2 के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में लगाए चार चांद

, बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (12:45 IST)

बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह इन दिनों अपनी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में वह एक बार फिर अजय देवगन संग नजर आने वाली हैं।

फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में रकुल का बेहद ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला। इवेंट में रकुल अपने को-स्टार अजय देवगन और मिजान जाफरी संग भी पोज देती नजर आईं।

तस्वीरों में रकुल रेड कलर की थाई हाई स्लिट ऑफ शोल्डर ड्रेस पहने दिख रही हैं। इस आउटफिट में एक्ट्रेस का बोल्ड लुक देखने को ‍मिल रहा है।

रकुल ने ग्लॉसी मेकअप और बालों का स्टाइलिश बन बनाकर अपना लुक कम्प्लीट किया है। साथ ही एक्ट्रेस ने कानों में बड़े से इयररिंग्स कैरी किए हैं।

रकुल एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। वह अपना क्लीवेज और कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं।

ट्रेलर लॉन्च इवेंट में रकुल प्रीत सिंह ने अपनी दिलकश अदाओं से चार चांद लगा दिए।

फिल्म दे दे प्यार दे 2 बाल दिवस के मौके पर 14 नवंबर को होने जा रही है। फिल्म में रकुल, अजय देवगन की गर्लफ्रेंड आयशा के रोल में दिखेंगी।

Photos - Girish Srivastav