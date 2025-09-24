Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बादशाह के चेहरे का हुआ बुरा हाल, सिंगर की जख्मी हालत देख फैंस हुए परेशान

Advertiesment
हमें फॉलो करें Badshah

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (12:41 IST)
बॉलीवुड के फेमस सिंगर-रैपर बादशाह को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बादशाह ने सोशल मीडिया पर अपनी दो तस्वीरें शेयर की है, जिसे देखकर फैंस शॉक्ड हो गए हैं। इन तस्वीरों में बादशाह का चेहरा जख्मी हालत में नजर आ रहा है। बादशाह की हालत देखकर उनके फैंस परेशान हो गए हैं। 
 
पहली तस्वीर में बादशाह की एक आंख सूजी नजर आ रही है। वहीं दूसरी तस्वीर में उनकी आंख पर पट्टी बंधी हुई है। इन तस्वीरों के साथ बादशाह ने कैप्शन में लिखा, 'अवतार जी का मुक्का हिट करता है जैसे...' #badsofbollywood #kokaina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BADSHAH (@badboyshah)

बादशाह की इन तस्वीरों को देखने के बाद फैंस उनके जल्द ठीक होने की दुआ करने लगे। एक यूजर ने लिखा, 'भाई जल्द ठीक हो जाओ।' एक अन्य ने लिखा, 'अरे बादशाह भाई बता तो दो कि हुआ क्या है।'
 
बादशाह, आर्यन खान की पहली निर्देशित सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का हिस्सा है। इसमें कई सेलेब्स ने अभिनय किया है। सीरीज में बादशाह का भी एक छोटा सा रोल हैं, जिसमें उनका सामना मनोज पाहवा (अवतार) से होता है। बादशाह और मनोज के बीच एक फाइट सीन दिखाया गया है। खबरों के अनुसार बादशाह का यह पोस्ट उसी सीन की झलक है। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Bigg Boss 19: अभिषेक बजाज ने बसीर अली की मर्दानगी पर उठाए सवाल, घर में मचा हंगामा

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels