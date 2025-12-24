रश्मिका मंदाना स्टारर 'मायसा' की पहली झलक आई सामने, 2026 में सिनेमाघरों में करेगी धमाका

रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म 'मायसा' अपनी घोषणा के वक्त से ही सुर्खियों में है। 'मायसा' भारत की पहली ऐसी पैन-इंडिया फिल्म है, जिसकी अगुवाई एक महिला स्टार कर रही है। जबरदस्त एक्शन और ड्रामा से भरपूर इस फिल्म में रश्मिका मंदाना एक बार फिर जबरदस्त अंदाज में दर्शकों के सामने आ रही हैं।

मायसा, जिसमें रश्मिका मंदाना नजर आने वाली हैं, अपनी शुरुआती झलकियों के सामने आने के बाद से ही हर तरफ चर्चा में बनी हुई है। धीरे-धीरे फिल्म को लेकर उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि यह साल की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में शामिल हो गई।

अब इस पूरे क्रेज के बीच फिल्म की पहली झलक आखिरकार सामने आ चुकी है और यह बिना किसी शक के इस साल की सबसे इंटेंस फर्स्ट ग्लिम्प्स में से एक मानी जा रही है। इस झलक में रश्मिका मंदाना अपने अब तक के सबसे खतरनाक और दमदार अवतार में नजर आ रही हैं, जिसने दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है।

मायसा इस साल के सबसे रोमांचक सिनेमाई अनुभवों में से एक बनती नजर आ रही है। लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार फिल्म की पहली झलक सामने आ चुकी है, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइंग है। दमदार ओपनिंग नैरेशन के साथ रश्मिका को मायसा के रूप में पेश किया गया है, वहीं जलते हुए जंगल के दृश्य और उसके साथ चलता जबरदस्त बैकग्राउंड स्कोर मिलकर एक बेहद तीव्र और प्रभावशाली माहौल रचते हैं।

फिल्म का BGM इस झलक को और भी ताकतवर बना देता है और सच में रौंगटे खड़े कर देने वाला है। यह रश्मिका के गुस्से, जुनून और उनकी तीखी मौजूदगी को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। क्रिटिक्स और दर्शक दोनों ही इस फर्स्ट ग्लिम्प्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं। रश्मिका मंदाना को इतने दमदार और इंटेंस किरदार में देखना वाकई हैरान करने वाला और यादगार अनुभव साबित हो रहा है।

यह फिल्म एक हाई-ऑक्टेन इमोशनल एक्शन थ्रिलर होने का वादा करती है, जो दर्शकों को गोंड जनजाति की सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और आकर्षक दुनिया में गहराई तक ले जाएगी। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना एक बिल्कुल नए और बदले हुए अवतार में नजर आएंगी, जैसा उन्हें पहले कभी नहीं देखा गया।

रश्मिका फिल्म में एक गोंड महिला की भूमिका निभा रही हैं, जिसमें जबरदस्त तीखापन, गुस्सा और गहरी भावनात्मक ताकत देखने को मिलेगी। उनका यह किरदार न सिर्फ दमदार है, बल्कि भावनाओं से भरपूर भी है, जो दर्शकों पर गहरा असर छोड़ने वाला है।

मायसा की पहली झलक में रश्मिका मंदाना पूरी तरह छाई हुई नजर आ रही हैं। उनकी स्क्रीन प्रेज़ेंस बेहद मजबूत है और ऐसा लग रहा है कि वह एक बार फिर यादगार परफॉर्मेंस देने जा रही हैं। पुष्पा, एनिमल, छावा, कुबेरा और थामा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद रश्मिका का यह नया अवतार दर्शकों के लिए खास होने वाला है। हाल ही में रिलीज़ हुई उनकी फिल्म द गर्लफ्रेंड भी OTT पर सफल साबित हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त रश्मिका मंदाना देश की सबसे बड़ी पैन-इंडियन फीमेल स्टार बन चुकी हैं।

मायसा की पहली झलक पाने के आठ नेटीजन्स ने अपना जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया है। एक यूज़र ने लिखा, 'मायसा के रूप में रश्मिका पूरी तरह WILDFIRE हैं। स्क्रीन उनकी इस तीव्रता को संभाल नहीं पा रही!' एक अन्य ने कहा, 'रश्मिका ने इस किरदार पर पूरी तरह कब्जा कर लिया।'

मायसा को अनफॉर्मूला फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है और इसका निर्देशन रवींद्र पुल्ले ने किया है। यह एक इमोशनल एक्शन थ्रिलर है, जिसकी कहानी आदिवासी इलाकों की पृष्ठभूमि में सेट है। फिल्म दमदार विज़ुअल्स, मजबूत कहानी और रश्मिका मंदाना की एक यादगार परफॉर्मेंस का वादा करती है।