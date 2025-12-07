रवि दुबे-सरगुन मेहता की शादी को 12 साल पूरे, देखिए कपल की सबसे प्यारी और दिल छू लेने वाली तस्वीरों की झलक

जब मनोरंजन जगत के सबसे खुश और सबसे पसंद किए जाने वाले कपल्स की बात होती है, तो रवि दुबे और सरगुन मेहता का नाम ज़रूर आता है। वे सिर्फ़ एक पावर कपल नहीं, बल्कि दो बेहद प्रतिभाशाली एक्टर और प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने पूरे देश में अपनी मजबूत पहचान बनाई है।

रवि और सरगुन सबसे खूबसूरत, पसंद किए जाने वाले और हुनरमंद कपल्स में से एक हैं, और सालों से साथ मिलकर बहुत कुछ हासिल किया है। हर अच्छे और मुश्किल वक्त में, वे हमेशा एक-दूसरे के सबसे बड़े सहारे बने रहे हैं।

रवि और सरगुन कभी भी अपने प्यार को जताने का मौका नहीं छोड़ते। चाहे सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाली पोस्ट हों, या फिर पब्लिक इवेंट्स और खास सेलिब्रेशन, वे हमेशा दुनिया को दिखाते हैं कि सच्चा प्यार कैसा होता है। उनका यही मजबूत रिश्ता उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग की एक बड़ी वजह है।

आज, जब वे अपनी 12वीं शादी की सालगिरह मना रहे हैं, चलिए देखते हैं उनकी कुछ प्यारी तस्वीरें जो उनके प्यार और खास पलों को दिखाती हैं।

एक ख़ास दिन, एक परफ़ेक्ट तस्वीर सरगुन ने उनकी 14वीं डेटिंग एनिवर्सरी पर एक खास पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने रिश्ते की खूबसूरत सफर के बारे में लिखा और दोनों की एक प्यारी तस्वीर के साथ अपने प्यार को सेलिब्रेट किया।

सबसे प्यारा बर्थडे विश रवि ने सरगुन के जन्मदिन पर उनकी कई तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वह अपनी पत्नी को प्यार से गले लगाते और किस करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ उन्होंने प्यार से भरा एक खास मैसेज भी लिखा।

एक बेहद खास मौके की झलक रवि और सरगुन ने अपने नए घर, प्यार से रखे गए नाम सौभाग्य में अपनी पहली दिवाली सेलिब्रेट की। उन्होंने यह त्योहार अपने परिवार और दोस्तों के साथ मनाया, एक ऐसे घर में जो उनके प्यार से बना है।

एक साथ त्योहारों की खुशी सरगुन मेहता ने एक पोस्ट में दिखाया कि किस तरह वे दोनों अपने घर में श्रद्धा, प्यार और साथ के साथ गणपति बप्पा का स्वागत कर रहे हैं।

प्यार और साथ का जादू कैद करती तस्वीर सरगुन मेहता ने ऐसी तस्वीरें साझा कीं जिनमें दोनों एक-दूसरे की आँखों में खोए हुए दिख रहे हैं। इन तस्वीरों में उनके प्यार और साथ का जादू साफ़ दिखाई देता है।

साथ-साथ आगे बढ़ते हुए सरगुन ने बताया कि कैसे वे हर साल जीतते आए हैं और आने वाले सालों में भी साथ मिलकर ऐसे ही जीतते रहेंगे। इससे साफ़ दिखता है कि वे एक-दूसरे की सबसे बड़ी ताकत हैं।

ख़ास पड़ाव का जश्न रवि और सरगुन ने अपनी ज़िंदगी के एक बड़े पड़ाव को एक प्यारी और दिल छू लेने वाली तस्वीर के साथ सेलिब्रेट किया।