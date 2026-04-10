Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






‘राजा शिवाजी’ का नया पोस्टर आया सामने, इस दिन रिलीज होगा फिल्म का एंथम 'छत्रपती'

Advertiesment
Raja Shivaji Movie
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (16:59 IST) Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (17:01 IST)
google-news
जियो स्टूडियोज और मुंबई फिल्म कंपनी ने अपनी फिल्म 'राजा शिवाजी' का नया पोस्टर रिलीज़ कर दिया है। इस पोस्टर के साथ राजा शिवाजी एंथम "छत्रपती" का माहौल भी बन गया है, जो इस सोमवार रिलीज़ होने वाला है। फिल्म का निर्देशन रितेश विलासराव देशमुख ने किया है, जो इसके लेखक, निर्माता और मुख्य अभिनेता भी हैं। 
 
रितेश देशमुख फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार भी निभा रहे हैं। पोस्टर भले ही सादा हो, लेकिन इसकी झलक काफी दमदार है और फिल्म की भावनाओं को बखूबी दिखाती है।
 
हाल ही में मेकर्स ने फिल्म की कुछ झलकियां भी शेयर की थीं, जिनमें भारत के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और उनकी विरासत की एक झलक देखने को मिली।
 
राजा शिवाजी एंथम "छत्रपती" का मुख्य हिस्सा पहले ही रिलीज़ हो चुका है, जिसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यह गाना अजय-अतुल ने बनाया और गाया है। इसका म्यूज़िक भव्य और दमदार है, जिसे खास तौर पर बड़े पर्दे के लिए तैयार किया गया है। राजा शिवाजी अँथम "छत्रपती" के रिलीज़ के साथ फिल्म एक और बड़े पड़ाव की ओर बढ़ रही है।
 
फिल्म में संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, बोमन ईरानी, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते, जिनिलीया देशमुख और रितेश विलासराव देशमुख जैसे कई बड़े कलाकार नजर आएंगे।
 
जियो स्टूडियोज द्वारा प्रस्तुत ‘राजा शिवाजी’ फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और उनकी विरासत पर आधारित एक भव्य ऐतिहासिक फिल्म है, जो 1 मई 2026 को मराठी और हिंदी  में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (16:59 IST) Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (17:01 IST)

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अक्षय कुमार और राजपाल यादव की हिट जोड़ी फिर चर्चा में, भूत बंगला से गरम मसाला तक लिस्ट पर डालें नजर

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels