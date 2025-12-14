rashifal-2026

समीरा रेड्डी को कभी थी हकलाने की आदत, रितिक रोशन ने इस तरह की मदद

WD Entertainment Desk

, रविवार, 14 दिसंबर 2025 (12:21 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस समीरा रेड्डी 14 दिसंबर को अपना 47वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। समीरा का जन्म 1978 में मुंबई में हुआ था। एक्ट्रेस के पिता तेलुगु थे और उनकी मां मंगलोर की रहने वाली थीं। समीरा पहली बार 1997 में पंकज उधास के 'और आहिस्ता' म्यूजिक वीडियो में नजर आई थीं। 
 
समीरा रेड्डी ने तमिल फिल्म 'सिटीजन' से एक्टिंग डेब्यू किया था। एक्ट्रेस ने 2002 में फिल्म 'मैंने दिल तुझको दिया' से बॉलीवुड में कदम रखा था। समीरा ने साल 2014 में अक्षय वर्डे संग शादी रचाई थी। इसके बाद वह एक्टिंग से दूर हो गईं। एक्ट्रेस इन दिनों अपने दो बच्चों को अपना पूरा समय देती हैं।
 
बीते दिनों समीरा रेड्डी ने अपने बारे में एक दिलचस्प खुलासा किया था, जिसके बारे में पहले शायद ही किसी को पता होगा। समीरा ने बताया था कि बचपन में उन्हें हकलाने की समस्या थी और रितिक रोशन की वजह से वह अपनी इस प्रॉब्लम से निजात पा सकीं।
 
एक इंटरव्यू के दौरान समीरा ने कहा था कि वह बचपन में हकलाती थी और रितिक रोशन को भी यही बीमारी थी और उन्होंने इसपर सफलता से विजय पाई थी। और रितिक की मदद से ही उन्होंने भी इस पर जीत हासिल की है।
 
समीरा रेड्डी ने कहा था, हकलाने की समस्या के चलते मैं किसी के सामने बातचीत करने में काफी हिचकिचाती थी और ऑडिशन तक के लिए जाने में यह सोचकर झिझकती थी कि लोग मुझे जज करेंगे। रितिक काफी स्वीट और केयरिंग हैं, उन्होंने मेरी इस दिक्कत को नोटिस किया और मुझे उन्होंने एक किताब दी। इस किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। इसने मेरे डर को दूर भगाने में मेरी मदद की।
 
समीरा ने कहा था कि धीरे-धीरे मैंने महसूस किया कि मेरी स्पीच में बदलाव आया है। मैं स्पीच थेरपिस्ट के पास भी गई और अपने स्पीच पर मैंने काम करना शुरू किया। उस किताब के लिए मैं रितिक का जितना शुक्रिया अदा करूं वह कम होगा, जो आज भी मेरे पास है। समीरा ने अक्षय वर्दे संग साल 2014 में शादी रचाई थी। 

