भारत को नंबर एक बनाने के लिए भूषण कुमार की पहल में शामिल हुई श्रद्धा कपूर

हाल ही में टी-सीरीज के प्रमुख भूषण कुमार ने देश के नागरिकों को दुनिया में भारत को सबसे ऊपर खड़ा करने के लिए एक भावनात्मक दलील की थी। भूषण कुमार को अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद करते हुए श्रद्धा कपूर ने कहा, Guys have you subscribed to the T series handle as yet, if you haven't please go and do that so that Bharat wins Youtube!