इंडियन आइडल: 23 साल बाद 'मोरे पिया' गाने के लिए फिर साथ आए श्रेया घोषाल और जसपिंदर नरूला

, शुक्रवार, 7 नवंबर 2025 (16:58 IST)
इंडियन आइडल के ग्रैंड प्रीमियर ने सभी संगीत प्रेमियों के लिए एक शानदार यादगार पल लेकर आया है, जब श्रेया घोषाल और जसपिंदर नरूला ने शो के ग्रैंड प्रीमियर पर देवदास के प्रसिद्ध गाने 'मोरे पिया' को फिर से एक साथ गाया — पूरे 23 साल बाद इस क्लासिक डुएट को दोहराते हुए।
 
मूल रूप से इस्माइल दरबार द्वारा संगीतबद्ध और समीऱ अंजान के लिखे बोलों वाला “मोरे पिया” आज भी देवदास (2002) फिल्म के सबसे प्रिय गीतों में से एक माना जाता है। इसी फिल्म से श्रेया घोषाल ने बॉलीवुड में बतौर पार्श्वगायिका अपनी पहचान बनाई थी। 

इन दो शक्तिशाली आवाज़ों ने मंच पर इस सदाबहार धुन को फिर से जिया, जिसमें पुरानी यादों के साथ लाइव संगीत की जादूगरी देखने को मिली।
 
ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में खास तौर पर शामिल हुईं जसपिंदर नरूला ने कहा, जो लोग कहते हैं कि असली गायकी अब टीवी पर नहीं रही, उन्होंने शायद इंडियन आइडल नहीं देखा! इंडियन आइडल हमेशा से मेरा पसंदीदा सिंगिंग रियलिटी शो रहा है। हर सीज़न यह शो ऐसे बेहतरीन टैलेंट्स को सामने लाता है कि मैं हर बार दंग रह जाती हूं। ऐसे शानदार गायकों के साथ मंच साझा करना मेरे लिए वाकई गर्व की बात है।

