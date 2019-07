सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा की 'जबरिया जोड़ी' का ट्रेलर हुआ रिलीज, पकड़वा विवाह पर आधारित है फिल्म

फिल्म निर्माताओं ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा, Beware bachelors! You can be their next shikaar. Aagayi hai Jabariya Jodi! ;) #JabariyaJodiTrailer out now! #JabariyaJodi @SidMalhotra @ParineetiChopra @ektaravikapoor @RuchikaaKapoor @ShaaileshRSingh #PrashantSingh @ZeeMusicCompany #JabariyaJodiOn2ndAug"