स्टार परिवार अवॉर्ड्स 2025 : रुपाली गांगुली और कंवर ढिल्लन करेंगे होस्टिंग, ग्लैमरस नाइट में नजर आएगी मजेदार केमिस्ट्री

WD Entertainment Desk

रविवार, 5 अक्टूबर 2025 (13:01 IST)
भारत के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट चैनलों में से एक स्टार प्लस, देश के कुछ सबसे पॉपुलर शोज़ का घर है। ऐसे में इस साल यह चैनल के लिए एक ऐतिहासिक मौके यानी अपनी अपनी 25वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। हर साल चैनल अपनी इस विरासत को यादगार बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले स्टार परिवार अवॉर्ड्स का आयोजन करता है।
 
इस बार 2025 का जश्न इसकी सिल्वर जुबली की वजह से भी खास है, जहां उन शोज़ और कलाकारों को सम्मान दिया जाएगा जिन्होंने स्टार प्लस को हर घर का नाम बनाया है। 12 अक्टूबर को होने वाले अवॉर्ड शो के प्रीमियर से पहले, चैनल ने एक नया प्रोमो रिलीज किया है।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रोमो में इसके लीडिंग स्टार्स रूपाली गांगुली, जो ‘अनुपमा’ में अनुपमा का किरदार निभाती हैं, और कनवर ढिल्लों, जो ‘उड़ने की आशा’ में सचिन का रोल कर रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। यह दोनों मिलकर शाम को होस्ट करेंगे और अपने मज़ेदार अंदाज़ से माहौल को खास बनाएंगे। 
 
फैंस को इंतज़ार है इन प्यारे कलाकारों को स्टेज पर देखने का, जहां अनुपमा के संस्कार और सचिन की मस्तीभरी पर्सनैलिटी मिलकर एक दिलचस्प और एंटरटेनिंग कॉम्बिनेशन पेश करेंगे।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रोमो शेयर करते हुए चैनल ने लिखा, “आपके चाहिते सितारों की अटेंडेंस है पक्की! क्या आप तैयार हैं, धमाल और मस्ती भरी शाम के लिए? स्टार परिवार अवॉर्ड्स 2025 का टेलीकास्ट 12 अक्टूबर शाम 7:00 बजे स्टार प्लस पर होगा। अवॉर्ड शो में कुछ बेहद शानदार परफॉरमेंस, चैनल के मशहूर शोज़ के किरदारों की मुलाकात, दमदार एंट्रीज़ और सितारों से भरी शानदार सेलिब्रेशन देखने को मिलेगी। 
 
फैंस एक जबरदस्त शाम का मज़ा लेने के लिए तैयार हो सकते हैं, जहाँ उनके पसंदीदा सितारे एक साथ नज़र आएंगे और ये जश्न ग्लैमर, एंटरटेनमेंट और यादगार पलों से भरपूर होगा। स्टार परिवार अवॉर्ड्स 2025 का रेड कार्पेट टीवी के सबसे बड़े सितारों से जगमगा उठा। 
 
श्वेता तिवारी, उर्वशी ढोलकिया, रोनित रॉय और करण मेहरा से लेकर दिव्यांका त्रिपाठी और उनके पति विवेक दहिया तक, शाम पुरानी यादों और ग्लैमर से भरी रही। शिवांगी जोशी, रागिनी खन्ना, अमर उपाध्याय, जय सोनी, जिया मानेक और करण पटेल जैसे फैंस के फेवरेट सितारों ने भी शाम में चार चांद लगा दिए। इसके साथ ही चैनल के लीडिंग स्टार्स रूपाली गांगुली, कंवर ढिल्लों, समृद्धि शुक्ला, मेघा चक्रवर्ती, कमार राजपाल, नेहा हरसोरा, पुनीत चौकसी, आद्रिजा रॉय और दिव्या पाटिल भी रेड कार्पेट पर नज़र आए। 

