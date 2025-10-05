जब दूरदर्शन ने कर दिया था माधुरी दीक्षित को रिजेक्ट!

Navratri

रविवार, 5 अक्टूबर 2025 (12:27 IST)
बॉलीवुड की ‘धक धक गर्ल’ माधुरी दीक्षित ने अपने काम और डांस से फिल्म इंडस्ट्री में अपना अलग मुकाम बनाया है। माधुरी दीक्षित का नाम बॉलीवुड की सफलतम अभिनेत्रियों में लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था, जब दूरदर्शन ने माधुरी दीक्षित के शो को यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया था कि इसकी कास्ट में कोई दम नहीं है।
 
दरअसल, यह बात साल 1984 की है। डायरेक्टर अनिल तेजानी ने दूरदर्शन के लिए एक टीवी शो बनाया था। इस शो का नाम ‘बॉम्बे मेरी है’ था। माधुरी दीक्षित इस सीरियल की लीड रोल में थीं और उनके साथ उस वक्त के जाने-माने अभिनेता बेंजामिन गिलानी थे। माधुरी इस शो के जरिए एक्टिंग डेब्यू करने वाली थीं। इस सीरियल में मजहर खान भी थे।
 
जब शो का पहला एपिसोड तैयार करके दूरदर्शन के पास भेजा गया तो उनकी तरफ से कह दिया गया कि कहानी तो ठीक है लेकिन इसकी स्टार कास्ट में कोई दम नहीं है। दूरदर्शन से रिजेक्शन के बाद अनिल तेजानी ने वो सीरियल पूरा नहीं किया। 
 
इस सीरियल के रिजेक्ट होने के बाद माधुरी दीक्षित ने राजश्री प्रोडक्शन्स की फिल्म ‘अबोध’ (1984) से अपना एक्टिंग डेब्यू किया। हालांकि, उन्हें पहचान मिली 1988 की सुपरहिट फिल्म ‘तेजाब’ से। इसके लिए उनका नाम फिल्मफेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट हुआ था।
 
बता दें, माधुरी दीक्षित ने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी हैं, जैसे तेज़ाब, राम लखन, प्रेम प्रतिज्ञा, दिल, साजन, 100 डेज, बेटा, खलनायक, हम आपके हैं कौन, राजा, दिल तो पागल है, पुकार और देवदास।
 

