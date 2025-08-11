64 साल की उम्र में भी बेहद फिट हैं सुनील शेट्टी, यह है एक्टर की फिटनेस का राज

बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी 11 अगस्त को अपना 64वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल पहले ही जीत लिया है, लेकिन 63 साल की उम्र में भी अपनी फिट बॉडी से फैंस को प्रेरणा देते रहते हैं। उन्होंने अपनी फिटनेस के राज का खुलासा भी किया था।

एक इंटरव्यू के दौरान सुनील शेट्टी ने बताया था कि 50 की उम्र के बाद उन्होंने खुद में बदलाव लाने के बारे में सोचा, क्योंकि यही वो उम्र होती है जब लोगों को लगने लगता है कि वो बूढ़े हो रहे हैं और अब वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं इस बात को गलत साबित करना चाहता था और मैंने ऐसा किया भी। मैं एक 20 साल के लड़के से अपनी तुलना नहीं कर सकता लेकिन मैं फिट हूं।

अपनी फिटनेस का राज बताते हुए सुनील शेट्टी ने कहा था कि वो स्ट्रेच, रन, लिफ्ट और रिपीट को फॉलो करते हैं। यानि वो स्ट्रेचिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं और इस शेड्यूल को फिर दोहराते हैं। उन्होंने बताया कि मैं कोई निर्धारित एक्सरसाइज नहीं करता। मैं योगा करता हूं, जिम जाता हूं और दूसरी फिजिकल एक्टिविटी करता हूं।

सुनील शेट्टी ने बताया कि आपको फिट रहने के लिए घंटों वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है बस हर काम में फिटनेस का थोड़ा ध्यान रखें। अपने दिन की शुरुआत ही बेड पर स्ट्रेचिंग से करें और थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। 5-10 मिनट एक्सरसाइज से शुरू कर इसे धीरे- धीरे बढ़ाकर 20-30 मिनट तक बढ़ा सकते हैं।

बता दें कि सुनील शेट्टी ने साल 1992 में 'बलवान' फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया था। वह हिन्दी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी और अंग्रेजी फिल्मों में काम कर चुके हैं। एक्टिंग के अलावा उन्होंने भागमभाग, रक्त और खेल जैसी फिल्में प्रोड्यूस भी की है।