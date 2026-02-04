rashifal-2026

इवेंट में रिस्की आउटफिट पहनकर पहुंचीं सनी लियोनी, कैमरे में कैद हुआ 'Oops Moment'

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 4 फ़रवरी 2026 (15:33 IST)
बॉलीवुड की फैशन आइकॉन सनी लियोनी हमेशा अपने स्टाइल स्टेटमेंट से इंटरनेट पर आग लगा देती हैं। सनी लियोनी इन दिनों रियलिटी शो 'स्प्लिट्सविला 16' को होस्ट करती नजर आ रही हैं। हाल ही में सनी मुंबई में आयोजित एक इवेंट में अपनी मौजूदगी से रेड कार्पेट पर चार चांद लगाती नजर आईं। 
 
इस इवेंट में सनी लियोनी ने अपने पति डेनियल वेबर संग पैपराजी के सामने जमकर पोज ‍दिए। हालांकि एक्ट्रेस इवेंट में Oops मोमेंट का शिकार भी हो गई। सनी लियोनी ने चॉकलेट ब्राउन शेड का गाउन चुना था। इस स्लीवलेस गाउन में बेहद गहरी और लंबी नेकलाइन थी, जो उनके लुक को काफी रिस्की और सेंशुअल बना रही थी। 
 
गाउन का ड्रेपिंग स्टाइल और उसका फ्लो उनके फिगर को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। लेकिन फोटोशूट के दौरान अचानक सनी का वॉडरोब मालफंक्शन हो गया। इसके बाद सनी के पति ने उन्हें अपना गाउन ठीक करने का इशारा किया। सनी ने जल्दी से अपना गाउन ठीक किया। 
 
सनी लियोनी ने अपने लुक को पूरा करने के लिए मिनिमल एलिगेंट ज्वेलरी का चुनाव किया। उन्होंने एक नेकलेस, ईयररिंग्स अपना हुआ था। ड्युई बेस मेकअप और बालों का हाई मेसी बन बनाकर सनी ने अपना लुक कम्प्लीट किया। 
 
वर्क फ्रंट की बात करें तो 2026 में सनी लियोनी कई बड़े और दिलचस्प प्रोजेक्ट में नजर आने वाली है। वह जल्द ही फिल्म कैनेडी में नजर आएंगी। इसके अलावा उनके पास साउथ के कई प्रोजेक्ट्स है। 
 

