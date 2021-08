जी स्टूडियोज और वायकॉम 18 स्टूडियोज के साथ तापसी पन्नू ने सोशल मीडिया पर की मजेदार बातचीत

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू जल्द ही वायकॉम 18 स्टूडियोज की आने वाली फिल्म 'शाबाश मिट्ठू' में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज की भूमिका निभाते हुए नजर आने वाली है। इस किरदार को निभाने के लिए तापसी ने जमकर मेहनत की है।



क्रिकेट के लिए पावरहाउस कलाकार का जुनून हाल ही में उनकी आने वाली फिल्म 'ब्लर' के सेट पर देखने मिला, जहां उन्हें खेल खेलते हुए देखा गया था। सोशल मीडिया पर सामने आई अपनी तस्वीर में, तापसी एक क्रिकेट बैट पकड़े हुए दिखाई दे रही है, जिसके परिणामस्वरूप सोशल मीडिया पर दो प्रोडक्शन हाउस - ज़ी स्टूडियो और वायकॉम 18 स्टूडियो के बीच एक मजेदार बातचीत देखने मिली।

जी स्टूडियोज ने तापसी की तस्वीर पर वायकॉम 18 स्टूडियोज को टैग करते हुए लिखा है, Your Captain (referring to the actress) won’t stop playing on set #Blurr #ShabaashMithu”, the later responded to it saying “Practice makes perfect #Blurr #ShabaashMithu.

इस मजाक को आगे बढ़ाते हुए, जी स्टूडियोज ने वायकॉम 18 को एक क्रिकेट मैच के लिए चुनौती देते हुए लिखा, Let's see how perfect? Ek match ho jaaye? #Blurr #ShabaashMithu”. Accepting the challenge, Viacom 18 responded, Hahaha, Sure. Our captain is in great form! #Blurr #ShabaashMithu” to which Zee Studios wrote, “Lekin dono teams ki captain toh same hai! #Blurr #ShabaashMithu.

तापसी, जो अपने को स्टार अक्षय कुमार के साथ 'मिशन मंगल' के दौरान अपने मज़ेदार ट्विटर बेंटर के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने एक उल्लसित नोट पर बातचीत खत्म करते हुए लिखा, Hahaha don’t worry, will score wins for both teams! #Blurr #ShabaashMithu”. So much for the passion of cricket!

पवन सोनी और अजय बहल द्वारा लिखित, जी स्टूडियोज, तापसी पन्नू की आउटसाइडर फिल्म्स और इकोलोन प्रोडक्शंस की 'ब्लर' एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जो आपको अपनी सीटों के किनारे पर रखेगी। वायकॉम 18 स्टूडियोज की 'शाबाश मिट्ठू' भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज की बायोपिक है, जिसे तापसी पन्नू द्वारा चित्रित किया जाएगा और श्रीजीत मुखर्जी द्वारा निर्देशित किया जाएगा।