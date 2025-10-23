शादी के बाद पति के डेनमार्क स्थित पुश्तैनी घर पर शिफ्ट हुईं तापसी पन्नू, सास-ससुर को भी साथ रहने के लिए मनाया

Biodata Maker

WD Entertainment Desk

गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू अपनी प्रोफेशनल के साथ ही पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। हालांकि वह अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना ही पसंद करती हैं। एक्ट्रेस ने बीते साल अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड मैथियास बो संग गुपचुप शादी रचाकर सबकों हैरान कर दिया था। 
 
हाल ही में तापसी ने अपनी शादीशुदा लाइफ को लेकर बात की है। एक्ट्रेस ने बताया कि शादी के बाद अपने पति, मैथियास के साथ उनके डेनमार्क स्थित पुश्तैनी घर में सास-ससुर के साथ रहती हैं। उनके घर के ग्राउंड फ्लोर पर अपना अलग हिस्सा संभालते हैं। तापसी ने बताया कि यह उनके भारतीय होने का एक अहसास है जो उन्होंने डेनमार्क में अपने घर में लाया है।
 
webdunia
हिंदुस्तान टाइम्स संग बात करते हुए तापसी पन्नू ने कहा, मैथियास के माता-पिता हमारे साथ ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। यह सबसे भारतीय चीज़ है जो मैं घर में लेकर आई हूं। डेनिश लोगों के लिए यह थोड़ी अजीब बात है लेकिन हम भारतीयों के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। 
 
उन्होंने कहा, यह एक विदेशी धरती पर परिवार और अपनेपन का अहसास होता है। सास-ससुर के लिए ग्राउंड फ्लोर पर अलग हिस्सा बना है। वहां उनका बेडरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और लाउंज एरिया है। ये घर में सबसे बड़ी भारतीय चीज है जो मैं लेकर आई हूं। उन्हें इसके लिए मनाने में थोड़ा वक्त लगा। क्योंकि डेनिश संस्कृति में बच्चों के साथ माता-पिता का साथ रहना आम बात नहीं है। 
 
webdunia
तापसी ने कहा, चूंकि हम अक्सर यात्रा करते रहते हैं, हम चाहते थे कि घर पर कोई हो जिसका हम इंतज़ार करें, और यह एक खूबसूरत एहसास है, यह सचमुच घर जैसा लगता है। 
 
तापसी ने अपने ससुराल के बारे में बताते हुए कहा, यह एक 1907 में बना एक बहुत बड़ा घर है, जो पुरानी यादों और इतिहास से भरा हुआ है। इसमें बहुत सारा इतिहास शामिल है, और हम जितना संभव हो सके उतना बहाल करना चाहते थे। घर के मूल फर्नीचर और सजावट को वैसे ही रखा है, जिसमें पुरानी लैंप, झूमर और पेंटिंग शामिल हैं जो पिछले मालिकों से मिली थीं।

