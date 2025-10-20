dipawali

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






DDLJ में शाहरुख खान को इस तरह आया अमरीश पुरी संग आओ आओ वाले सीन का आइडिया

Advertiesment
हमें फॉलो करें 30 years of DDLJ

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 (09:19 IST)
आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' को 20 अक्टूबर को रिलीज हुए 30 साल पूरे हो गए हैं। यह ‍फिल्म आज भी लोगों के दिलों में ताजा है। फिल्म के डायलॉग्स और सीन लोगों को अब भी काफी पसंद हैं। एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म में लीड रोल निभाने वाले शाहरुख खान ने फिल्म के सीन के बारे में बात की थी।
 
शाहरुख खान ने खुलासा किया था कि डीडीएलजे के कई दृश्यों को सेट पर सुधार किया गया था। शाहरुख खान ने Marie Claire को दिए इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म में कई इंप्रोव मोमेंट्स थे, निश्चित रूप से इससे स्क्रिप्ट और बेहतर बनी। अमरीश पुरी के साथ एक सीन था, जहां वो कबूतरों को दाना खिला रहे थे। और हमारे पास वास्तव में ये मज़ेदार सीन था जहां हम दोनों अजीब तरह से कबूतरों के लिए 'आओ, आओ' बोल रहे हैं।
 
webdunia
उन्होंने कहा था, ये कबूतरों को बुलाने के लिए है, जिसे मैंने दिल्ली में सुना था, इसलिए मैंने इसे जोड़ा। यहां तक कि काजोल के चेहरे पर पानी छिड़कने वाला फूल भी, हमने उसे नहीं बताया था कि क्या होगा।
 
शाहरुख ने कहा, सेट पर सभी फ्रेंड्स की तरह थे, सभी खूब मजे करते हैं। आदित्य का क्लियर विजन था कि फिल्म को कहां लेकर जाना है और वो क्या कहना चाहते थे, उन्हें क्या चाहिए। ईमानदारी से कहूं तो इसलिए फिल्म में आवाजें हमारी हैं, लेकिन शब्द और भावनाएं सभी उनकी हैं।
 
बता दें कि फिल्म डीडीएलजे को मुंबई के एक थिएटर मराठा मंदिर में 20 सालों तक दिखाया गया। इस फिल्म ने शाहरुख खान और काजोल के करियर को नई ऊंचाइयां दी। ये साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दिवाली के मौके पर इन बॉलीवुड हसीनाओं से लें आउटफिट के लिए प्रेरणा

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels