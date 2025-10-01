Biodata Maker

दुनियाभर के पटकथा लेखकों को अपने विचार साझा करने का मंच देगा यशराज फिल्म्स, लॉन्च किया वाईआरएफ स्क्रिप्ट सेल

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (12:28 IST)
यशराज फ़िल्म्स ने अपनी 50 साल की विरासत में हमेशा कंटेंट-फॉरवर्ड कंपनी होने का प्रमाण दिया है, जिसने भारत की पॉप कल्चर और सिनेमा को अपनी पीढ़ी-परिभाषित फ़िल्मों के ज़रिए आकार दिया है। अब अगली पीढ़ी के लेखकों को खोजने और उनके साथ रचनात्मक सहयोग करने के उद्देश्य से कंपनी ने लॉन्च किया है वाईआरएफ स्क्रिप्ट सेल  – एक मंच जो दुनिया भर के पटकथा लेखकों को अपने विचार साझा करने का अवसर देता है।
 
यश राज फ़िल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी कहते हैं, वाईआरएफ ने अपनी विरासत को इस क्षमता पर बनाया है कि वह लगातार बदलते परिवेश में खुद को ढाल सके और प्रासंगिक बना रहे। हम मानते हैं कि आज का समय क्रिएटर्स का है, जहां हर कोई कहानीकार है और कंटेंट ही किंग है। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

उन्होंने कहा, हमें एहसास हुआ है कि विघटनकारी और सचमुच नएपन से भरी पटकथाएँ ही सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति हैं। ज़रूरी है कि हम ऐसे लेखकों को खोजें और आगे बढ़ाएँ जिनके विचार दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर सकें। वाईआरएफ स्क्रिप्ट सेल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने की चाह रखने वाले सभी लेखकों के लिए एक आमंत्रण है। 
 
उन्होंने आगे कहा, हम अगली पीढ़ी के ऐसे विचारकों को ढूंढना चाहते हैं जो हमें इनोवेटिव और आकर्षक विचार दें, जो सिनेमा के भविष्य को परिभाषित कर सकें। हमारा उद्देश्य उन नए रचनाकारों तक पहुंचना है जिनके पास कहानियाँ हैं लेकिन उन्हें हम तक या हमारे निर्देशकों तक पहुँचने का अवसर नहीं मिला।
 

