Mahindra XUV 7XO से Tata Safari, Hyundai Alcazar और MG Hector Plus को टक्कर देगी महिन्द्रा, अगले साल होगी लॉन्च, जानिए क्या हो सकती है कीमत

Mahindra XUV 700 का फेसलिफ्ट मॉडल 5 जनवरी को भारत में लॉन्च किया जाएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पहला टीजर जारी कर इसकी घोषणा की। अपकमिंग प्रीमियम SUV ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप के साथ XUV 7XO नाम से आएगी। महिन्द्रा की यह गाड़ी टाटा सफारी, हुंडई अल्कजार और MG हेक्टर प्लस को टक्कर देगी। अगर कीमत की बात करें तो वर्तमान में महिंद्रा XUV700 की कीमत 13.66 लाख से 23.71 लाख रुपए (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। अपकमिंग 2026 महिंद्रा XUV 7XO की कीमत इससे ज्यादा हो सकती है।

महिंद्रा ने आज कन्फर्म किया कि XUV 7XO, XUV700 का स्पिरिचुअल और टेक्निकल सक्सेसर बनेगा, यह एक ऐसा मॉडल था जो सिर्फ 4 साल में 3,00,000 से ज़्यादा यूनिट्स के साथ महिन्द्रा के लिए बहुत बड़ा साबित हुआ। कंपनी के मुताबिक कि 7XO को इंस्पायर करने के लिए बनाया गया है और एक्साइट करने के लिए इंजीनियर किया गया है,जो बेहतर डिजाइन, टेक्नोलॉजी, कम्फर्ट और परफॉर्मेंस देता है और खुद को अगले सेगमेंट डिसरप्टर के तौर पर पोजिशन करता है।

महिन्द्रा ने हाल ही में XEV 9S लॉन्च की है। यह एक सात-सीटर इलेक्ट्रिक SUV है जो XUV ​​700 के सिल्हूट को बनाए रखती है और उम्मीद है कि XUV 7XO में XEV 9S से स्टाइलिंग संकेत लिए जाएंगे। बाहर से, SUV को ज़्यादा मस्कुलर और मॉडर्न लुक मिलने की उम्मीद है जिसमें रीडिजाइन किया गया ग्रिल, स्लीकर LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और रीप्रोफाइल किया गया फ्रंट बंपर शामिल है। नए अलॉय व्हील डिज़ाइन और बदले हुए टेल-लैंप सिग्नेचर होने की उम्मीद है, जिससे जाने-पहचाने सिल्हूट को नया जोश मिलेगा।

कैसा हो सकता इंजन महिन्द्रा XUV 7XO में मौजूदा मॉडल वाले इंजन ऑप्शन दिए जा सकते हैं। इसमें एक 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 200PS की पावर और 380Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। इसं इंजन के साथ फ्रंट व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता दूसरा 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा, जो 185PS की पावर और 450Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ भी 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। डीजल इंजन के साथ फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑटोमेटिग गियरबॉक्स के साथ ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिल सकता है।

इसमें होगा सबसे बड़ा अपग्रेड महिन्द्रा अंदर अब तक के सबसे बड़े अपग्रेड में से एक की तैयारी कर रहा है। ब्रांड के XEV 9S में देखे गए सेटअप जैसा नया ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट नए केबिन का सेंटरपीस बनने वाला है। हार्मन कार्डन ऑडियो सिस्टम, बेहतर एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटो-डिमिंग IRVM और बेहतर अपहोल्स्ट्री जैसे प्रीमियम बदलाव भी केबिन के अंदर के अनुभव को बेहतर बनाने की उम्मीद है। Edited by : Sudhir Sharma