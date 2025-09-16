Dharma Sangrah

Maruti Suzuki Victoris Price का खुलासा, 21 variants में, 22 सितंबर से ब्रिकी, 27,707 सबस्क्रिप्शन

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 16 सितम्बर 2025 (17:15 IST)
मारुति सुजुकी इंडिया के नए एसयूवी विक्टोरिस (Victoris) की बिक्री 22 सितंबर से शुरू होगी और कंपनी ने शुरुआती कीमत 10,49,900 रुपए रखी है। विक्टोरिस को 21 संस्करणों और 10 रंगों में पेश किया गया है जिनमें तीन डुएल टोन और सात सिंगल टोन रंग हैं।
 
मारुति सुजुकी के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (विपणन एवं बिक्री) पार्थो बनर्जी ने सोमवार को विक्टोरिस की कीमतों की घोषणा कहा कि इस महीने की शुरुआत में विक्टोरिस को पेश करने के बाद से ही हमें अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। ग्राहकों ने विशेष तौर पर इसकी इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी, हाइपर कनेक्टेड फीचर, डिजाइन और सुरक्षा फीचरों की काफी तारीफ की है।
 
किस मॉडल की कितनी कीमत
स्मार्ट हाइब्रिड (पेट्रोल) में एलएक्सआई मॉडल की एक्स शो-रूम कीमत 10,49,900 रुपये और जेडएक्सआई प्लस (ओ) की कीमत 15,81,900 से 19,98,900 रुपये है। स्ट्रांग हाइब्रिड ई-सीवीटी के विभिन्न संस्करणों की कीमत 16,37,900 रुपये से 19,98,900 रुपये तक होगी। एस-सीएनजी की कीमत 11,49,900 रुपये से 14,56,900 रुपये तक है। कंपनी ने मासिक सबस्क्रिपशन पर विक्टोरिस खरीदने का भी ऑफर दिया है। सबस्क्रिप्शन राशि 27,707 रुपए से शुरू हो रही है। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma 

