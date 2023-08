लैंडर की तस्वीरों से चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग पर बड़ा खुलासा, रोवर ने की चांद की सैर

इसरो ने चंद्रयान-3 के चंद्रमा की सतह पर उतरते वक्त ली गई तस्वीरें भी जारी की हैं।

Chandrayaan-3 Mission:

Updates:



The communication link is established between the Ch-3 Lander and MOX-ISTRAC, Bengaluru.



Here are the images from the Lander Horizontal Velocity Camera taken during the descent. #Chandrayaan_3#Ch3 pic.twitter.com/ctjpxZmbom