Chhattisgarh में बड़ा नक्सली एनकाउंटर, 10 नक्सली ढेर, 1 करोड़ का इनामी मोडम बालाकृष्णन भी मारा गया

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में गुरुवार को हुई एक मुठभेड़ में माओवादी नेता मोडम बालकृष्ण उर्फ ​​मनोज समेत 9 अन्य नक्सलियों को मार गिराया गया। खबरों के मुताबिक मुठभेड़ अभी भी जारी है, इसलिए संख्‍या बढ़ सकती है। मीडिया खबरों के मुताबिक नक्सल विरोधी अभियान के दौरान मैनपुर थाना क्षेत्र के जंगल में मुठभेड़ शुरू हुई। सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो ने नक्सलियों को ढेर किया। इस ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ पुलिस भी शामिल है।