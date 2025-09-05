छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों से मुठभेड़, दंतेवाड़ा-नारायणपुर बॉर्डर पर कई नक्‍सली ढेर

Encounter between security forces and Naxalites : छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिलों की सीमा से लगे जंगल में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 6 नक्सलियों के मारे जाने और कई नक्सली मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब नारायणपुर और दंतेवाड़ा से जिला रिजर्व गार्ड (DRG) और विशेष कार्य बल (STF) के एक संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान पर रवाना किया गया था। छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत केंद्र और राज्य की ओर से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गृहमंत्री अमित शाह ने पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए 31 मार्च, 2026 की तारीख मुकर्रर की है।

अबूझमाड़ के थुलथुली, गाबाड़ी, अदबेड़ा और नेदुर जैसे दर्जनों गांव के आसपास के जंगल को फोर्स ने घेरा है। पुलिस अभी भी लगातार सर्च कर रही है। सुरक्षाबल के जवान 2 दिन पहले निकले थे। सूचना मिली थी कि नक्सलियों की एक बड़ी टीम अबूझमाड़ के इलाके में जमा है।

वर्षों से फरार चल रहा नक्सली बुधन सोरेन गिरफ्तार : फरार चल रहा नक्सली बुधन सोरेन, आखिरकार पुलिस व एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया। चरकापत्थर थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव निवासी बुधन सोरेन, नक्सली संगठन में चिराग दा का दाहिना हाथ माना जाता था। गिरफ्तार नक्सली वर्ष 2016 से फरार चल रहा था।

गौरतलब है छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत केंद्र और राज्य की ओर से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गृहमंत्री अमित शाह ने पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए 31 मार्च, 2026 की तारीख मुकर्रर की है। सुरक्षाबलों के संयुक्त ऑपरेशन से नक्सली हलकान है और लगातार सरेंडर कर रहे हैं।

Edited By : Chetan Gour