एल्विश यादव के घर फायरिंग करने वाला गिरफ्तार, मुठभेड़ में पैर में लगी गोली

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

फरीदाबाद , शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (09:52 IST)
Elvish Yadav house firing case : फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक मुठभेड़ में इशांत उर्फ ​​ईशू गांधी नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसने 17 अगस्त को गुरुग्राम में एल्विश यादव के आवास के बाहर गोलीबारी की थी।
 
मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस दल पर एक स्वचालित पिस्तौल से आधा दर्जन से ज़्यादा राउंड फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में इशांत के पैर में गोली लगी है। उसे अस्पताल ले जाया गया। 
 
गौरतलब है कि बाइक पर आए 2 बदमाशों ने एल्विश के घर गोलियां चलाई थी। ये गोलियां घर के भूतल और पहली मंजिल पर लगी थी। घटना के समय एल्विश घर पर मौजूद नहीं थे। हालांकि परिवार के अन्य सदस्य घर पर थे। इस फायरिंग में कोई भी घायल नहीं हुआ था।
 
इससे पहले 14 जुलाई को अज्ञात बदमाशों ने गुरुग्राम के बादशाहपुर के पास एल्विश यादव के दोस्त और हरियाणवी रैपर राहुल फाजिलपुरिया पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी।
