-एक्टिव मरीजों की संख्‍या 20.04 लाख हुई। डेली पॉजिटिविटी रेट 13.39% हुआ।

India reports 2,35,532 new #COVID19 cases, 871 deaths and 3,35,939 recoveries in the last 24 hours



Active case: 20,04,333 (4.91%)

Daily positivity rate: 13.39%



Total Vaccination : 1,65,04,87,260 pic.twitter.com/6X0dxg3LjJ