क्यों डांस करते-करते हो रहे हैं हार्ट फेल, डॉक्टर से समझिए कारण और बचाव के तरीके

Why people getting heart attack after dance: आज कल कम उम्र में हार्ट अटैक आने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते दिनों एक मामला इंदौर में आया, जहां 23 साल की एक युवती की दिल का दौरा पड़ने से अचानक दुखद मृत्यु हो गई। इंदौर की यह युवती स्वस्थ थी और एक प्रतिष्ठित कंपनी में जॉब करती थी। युवती को दिल का दौरा उस वक्त पड़ा जब वह एक पारिवारिक शादी में डांस कर रही थी। पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां डांस करते वक्त लोगों को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। युवाओं में दिल का दौरा पड़ने के मामले क्यों बढ़ रहे हैं और खासतौर से डांस करते वक्त दिल का दौरा क्यों पड़ रहा है इस विषय को लेकर वेबदुनिया ने खासतौर पर मेदान्ता हॉस्पिटल इंदौर के ह्रदय रोग विशेषज्ञ डॉ भारत रावत से बात की।