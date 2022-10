दशहरे के दिन क्यों करते हैं वाहन पूजन?

विजयादशमी पर क्यों करते हैं वाहन पूजा | Why do vehicles worship on the day of Dussehra:

1. दरअसल लंका विजय के बाद श्रीराम ने उन सभी लोगों का आाभर प्रकट किया जिन्होंने उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया था। फिर चाहे वह जड़ हो या चेतन। पशु हो या पक्षी। सभी के प्रति उन्होंने कृतज्ञता प्रकट की थी।