Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Happy Vijayadashami 2025: बुराई पर अच्छाई की जीत का महापर्व विजयादशमी, अपनों को भेजें ये 10 सबसे सुंदर और सर्वश्रेष्ठ शुभकामना संदेश

Advertiesment
हमें फॉलो करें Happy Vijayadashami Quotes 2025

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (17:07 IST)
Happy Vijayadashami 2025 Messages: विजयादशमी का महापर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस खास मौके पर अपने प्रियजनों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं भेजना न भूलें। अगर आप सबसे बेहतरीन दशहरा मैसेज की तलाश में हैं, तो ये 10 संदेश आपके लिए एकदम सही हैं। इन विजयादशमी शुभकामनाएं 2025 को भेजकर अपने रिश्तों में मिठास भरें!ALSO READ: Dussehra 2025: दशहरा विजयादशमी कब है, शमी, अपराजिता देवी और शस्त्र पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा?
 
दशहरा/ विजयादशमी 10 शुभकामना संदेश:  
 
1. सच्चाई की हमेशा जीत होती है, और बुराई की हार,
विजयादशमी का ये पावन पर्व लाए 
आपके जीवन में खुशियों की बहार।
शुभ दशहरा!
 
2. रावण का दहन सिर्फ
पुतलों का नहीं,बल्कि
हमारे भीतर की नकारात्मक सोच का भी हो।
दशहरा आपको नई सोच और नई दिशा दे!
 
3. रावण की तरह आपके दुखों का भी अंत हो,
और जीवन में सुख, समृद्धि 
और सफलता का आरंभ हो।
हैप्पी दशहरा!
 
4. हर दिन हो नई शुरुआत,
हर सपना हो आपके साथ,
बुराई का अंत हो, अच्छाई की जीत हो –
विजयादशमी की मंगलकामनाएं!
 
5. असत्य पर सत्य की विजय हो,
अधर्म पर धर्म की स्थापना हो,
आपके जीवन में हमेशा खुशहाली हो –
शुभ दशहरा!
 
6. अंधकार पर उजाले की जीत,
अहंकार पर विनम्रता की जीत,
बुराई पर अच्छाई की जीत –
विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
 
7. धर्म की राह पर चलो, सत्य का साथ दो,
बुराई को हराओ, अच्छाई को अपनाओ –
यही है दशहरा का सच्चा संदेश। 
विजयादशमी की शुभकामनाएं!
 
8. विजयादशमी के इस पावन पर्व पर
आपके जीवन से हर अंधकार मिट जाए
और उजाला ही उजाला हो!
हैप्पी विजयादशमी!
 
9. जैसे राम ने रावण को हराया,
वैसे आप भी अपने जीवन की 
समस्त परेशानियों को हराएं।
आपको शुभ दशहरा!
 
10. मां दुर्गा आपके जीवन से 
सभी कष्टों को हर लें और 
भगवान राम आपके जीवन को धन-धान्य से भर दें। 
विजयादशमी (दशहरा) की हार्दिक शुभकामनाएं!
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Dussehra 2025: दशहरा और विजयादशमी में क्या है अंतर?

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Navratri 2025: विवाह में आ रही हैं अड़चनें? 28 सितंबर को करें ये खास उपाय, बनेंगे शीघ्र विवाह के योग

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels