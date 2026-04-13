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Varuthini Ekadashi 2026: वरूथिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा

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वरूथिनी एकादशी पूजन का सुंदर फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Mon, 13 Apr 2026 (08:52 IST) Updated Date: Mon, 13 Apr 2026 (09:27 IST)
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Vaishakh Ekadashi muhurat 2026: वरूथिनी एकादशी हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है, जो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। यह व्रत वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और इसे करने से जीवन में सुख, समृद्धि और रोग-मुक्ति की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, वरूथिनी एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और वह जीवन में धन, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है।ALSO READ: कष्टों से मुक्ति चाहिए? हनुमान जयंती के दिन कर लें ये 3 गुप्त उपाय, बजरंगबली तुरंत सुनेंगे पुकार
 
  • वरूथिनी एकादशी 2026 कब है, जानें मुहूर्त
  • वरूथिनी एकादशी पारण 2026
  • अन्य शुभ समय
 
इस दिन भक्त लोग सुबह-सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उपवास रखते हैं और एकादशी कथा सुनते हैं। वरूथिनी एकादशी के दिन सत्संग, ध्यान और भजन-कीर्तन का भी विशेष महत्व है।
 

वरूथिनी एकादशी 2026 कब है, जानें मुहूर्त

वैशाख कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ- 13 अप्रैल, 2026 को 01:16 ए एम बजे
एकादशी तिथि समाप्त- 14 अप्रैल, 2026 को 01:08 ए एम बजे।
 
वरूथिनी एकादशी व्रत सोमवार, अप्रैल 13, 2026 को रखा जाएगा।
 

वरूथिनी एकादशी पारण समय

2026

 
पारण (व्रत तोड़ने का) समय- 14 अप्रैल को 06:54 ए एम से 08:31 ए एम तक। 
पारण तिथि के दिन हरि वासर समाप्त होने का समय - 06:54 ए एम पर।
 

अन्य शुभ समय 

ब्रह्म मुहूर्त- 04:28 ए एम से 05:13 ए एम।
अभिजित मुहूर्त - 11:56 ए एम से 12:47 पी एम।
विजय मुहूर्त- 02:30 पी एम से 03:21 पी एम।
गोधूलि मुहूर्त- 06:44 पी एम से 07:07 पी एम।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: क्या भारत में बना था ईसा मसीह के कफन का कपड़ा? DNA रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

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WD Feature Desk
Publish Date: Mon, 13 Apr 2026 (08:52 IST) Updated Date: Mon, 13 Apr 2026 (09:27 IST)

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