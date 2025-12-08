Saphala Ekadashi: सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा?

Paush Saphala Ekadashi in 2025:
हिन्दू धार्मिक मान्यता के अनुसार सफला एकादशी का व्रत पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। वर्ष 2025 में सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर, सोमवार को होगा। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु तथा देवी लक्ष्मी की उपासना करना चाहिए और उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु के मंत्रों का निरंतर जाप करना चाहिए।ALSO READ: Paush month: पौष मास का महत्व और पौराणिक कथा
आइए यहां जानते हैं सफला एकादशी के मुहूर्त और पारण समय...
सफला एकादशी के शुभ मुहूर्त 2025:
सफला एकादशी सोमवार, 15 दिसंबर 2025 को
एकादशी तिथि का प्रारंभ- 14 दिसंबर 2025 को 06:49 पी एम बजे
एकादशी तिथि की समाप्ति- 15 दिसंबर 2025 को 09:19 पी एम परी होगी।
सफला एकादशी पारण तिथि और समय:
पारण/ व्रत तोड़ने का समय- 16 दिसंबर 2025 को 07:07 ए एम से 09:11 ए एम तक।
पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय- 11:57 पी एम पर।
महत्व: सफला एकादशी का व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा, उपवास रखकर उपासना करने और मानसिक शांति तथा सफलता की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों द्वारा रखा जाता है जो जीवन में सफलता, समृद्धि और आर्थिक उन्नति की कामना करते हैं। इस दिन, भक्त भगवान विष्णु के स्वरूपों की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं और संकल्प लेते हैं कि उनका जीवन धर्म, सच्चाई और भक्ति से परिपूर्ण होगा।
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।