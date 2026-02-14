Maha Shivratri Recipes: महाशिवरात्रि व्रत विशेष 5 फलाहार रेसिपीज

Maha Shivratri Festival Food: महाशिवरात्रि के व्रत के दौरान कई भक्त केवल फलाहार (फल, आलू, साबूदाना, सिंघाड़ा आटा) का सेवन करते हैं, ताकि व्रत का पालन करते हुए शरीर को ऊर्जा और पोषण मिल सके। इन रेसिपीज़ को बनाकर आप महाशिवरात्रि के व्रत को न केवल स्वादिष्ट बना सकते हैं, बल्कि स्वस्थ भी रख सकते हैं।

साबूदाना खिचड़ी व्रत के दौरान सबसे लोकप्रिय व्यंजन है। यह हल्का, ऊर्जा देने वाला और स्वादिष्ट होता है, जो व्रत में भरपूर पोषण प्रदान करता है।

सिंघाड़े आटा के पराठे व्रत के दौरान बहुत लोकप्रिय होते हैं। यह हल्के होते हैं और स्वादिष्ट होते हुए भी ऊर्जा प्रदान करते हैं।

3. अच्छे से मिला कर चाट को धनिया पत्तियों से सजा कर सर्व करें। आप इसे हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं।

कददू की सब्जी व्रत के दौरान खाने के लिए एक हल्का और पौष्टिक विकल्प है। यह स्वाद में हल्का और आसानी से बनने वाला होता है।

नारियल लड्डू महाशिवरात्रि व्रत के दौरान एक खास और मीठा व्यंजन है। यह व्रत के दौरान खाने के लिए बहुत ही पौष्टिक और ऊर्जा देने वाला होता है।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।