Fathers Day 2026: फादर्स डे 2026: हर पिता की कहानी देती है जीवन का बड़ा सबक

पिता केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि जीवन की वह मजबूत नींव हैं, जिस पर पूरे परिवार का भविष्य टिका होता है। मां जहां स्नेह और ममता का प्रतीक होती हैं, वहीं पिता त्याग, संघर्ष, अनुशासन और जिम्मेदारी का दूसरा नाम हैं। अक्सर पिता अपने प्रेम को शब्दों में व्यक्त नहीं करते, लेकिन उनकी हर मेहनत, हर चिंता और हर प्रयास अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ही होता है। फादर्स डे 2026 हमें उस अनमोल योगदान को याद करने और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर देता है।