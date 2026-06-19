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Father's Day Wishes 2026: फादर्स डे पर अपने पापा को भेजें ये भावुक संदेश और शुभकामनाएं

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A beautiful scene depicting the love between a father and child on Fathers Day, accompanied by a Fathers Day message.
BY: वेबदुनिया फीचर टीम
Publish Date: Fri, 19 Jun 2026 (17:03 IST) Updated Date: Fri, 19 Jun 2026 (16:57 IST)
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Emotional Father's Day Wishes: पिता हमारे जीवन की वह मजबूत नींव होते हैं, जिनके त्याग, संघर्ष और अथक मेहनत के कारण हम अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। वे अक्सर अपने प्यार को शब्दों में व्यक्त नहीं करते, लेकिन उनके हर प्रयास, हर चिंता और हर त्याग में अपने बच्चों के लिए असीम स्नेह छिपा होता है। पिता ही वह व्यक्ति हैं जो जीवन की कठिन राहों पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें सही और गलत का अंतर समझाते हैं और हर परिस्थिति में हमारे साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। इन्हीं अनमोल योगदानों और निस्वार्थ प्रेम के सम्मान में हर वर्ष फादर्स डे (Father's Day) मनाया जाता है।ALSO READ: Fathers Day 2026: पिता का साया क्यों होता है सबसे बड़ा सहारा? जानिए फादर्स डे पर

यदि आप भी इस खास अवसर पर अपने पापा को कुछ दिल छू लेने वाले शब्द भेजना चाहते हैं, तो यहां दिए गए भावुक संदेश, शुभकामनाएं और फादर्स डे विशेज आपके भावों को खूबसूरती से व्यक्त करने में मदद कर सकते हैं। 
 

दिल को छू लेने वाले भावुक संदेश

1. 'अजीज भी वो हैं, नसीब भी वो हैं, 
दुनिया की भीड़ में करीब भी वो हैं, 
उनकी दुआओं से ही चलती है जिंदगी, 
क्योंकि खुद खुदा भी वो हैं और तकदीर भी वो हैं। 
हैप्पी फादर्स डे पापा!'
 

2. 'पापा, आपने कभी अपनी खुशियों की परवाह नहीं की, 

हमेशा हमारी ख्वाहिशों को आगे रखा। 
आज मैं जो कुछ भी हूं, सिर्फ आपकी वजह से हूं। 
थैंक यू पापा, मेरी दुनिया होने के लिए। 
फादर्स डे की शुभकामनाएं!'
 

3. 'उंगली पकड़कर चलना सिखाया हमको, 

अपनी नींद भुलाकर चैन से सुलाया हमको, 
अपने आंसू छुपाकर हंसाया हमको, 
कोई दुःख न देना ऐ खुदा मेरे पापा को। 
Happy Father's Day!'
 

4. 'पापा, भले ही मैं आपसे रोज नहीं कह पाता/पाती,

लेकिन आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। 
आपका साया ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। 
फादर्स डे की ढेर सारी बधाई पापा!'
 

छोटे और प्यारे संदेश

 
1. 'मेरी पहचान है आपसे पापा, मेरी हर खुशी है आपसे पापा। 
आप ही मेरा गर्व हो, मेरा आसमान हो। हैप्पी फादर्स डे!'
 
2. 'जेब खाली हो फिर भी मना नहीं करते देखा, 
मैंने पापा से अमीर इंसान कभी नहीं देखा। Happy Father's Day, Papa!'
 
3. 'दुनिया के लिए आप सिर्फ एक इंसान हो सकते हैं, 
लेकिन मेरे लिए आप पूरी दुनिया हैं। फादर्स डे की शुभकामनाएं, पापा!'
 
4. 'भगवान का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा हैं आप। 
हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। Love you, Papa!'
 
 

पिता के सम्मान में खूबसूरत शायरी

 
'ताउम्र पापा एक ही शौक निभाते रहे,
खुद धूप में जलते रहे और हमें छांव दिलाते रहे।
अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटकर,
वो चुपचाप हमारे सपनों को सजाते रहे।'

— हैप्पी फादर्स डे!

 
'खुशियों से भरा हर पल होता है,
जिंदगी में जब पापा का साया साथ होता है।
मिल जाती है हर मंजिल आसानी से,
जब सिर पर पापा का हाथ होता है।'

— फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं!

 

एक छोटा सा सुझाव:

इन संदेशों को सिर्फ फॉरवर्ड करने के बजाय, मैसेज के अंत में कोई ऐसी बात जरूर लिखें जो सिर्फ आपके और आपके पापा के बीच की हो (जैसे बचपन का कोई किस्सा या उनके हाथ की बनी चाय की तारीफ)। यह छोटा सा पर्सनल टच इस संदेश को उनके लिए हमेशा के लिए यादगार बना देगा।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Fathers Day 2026: फादर्स डे कब है? जानें तारीख, इतिहास और महत्व
 

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