Ganesh Visarjan: गणेश विसर्जन के बाद क्या करें ताकि साल भर सुख-समृद्धि बनी रहे

Ganesh Visarjan rituals for prosperity

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025 (16:50 IST)
After Ganesh Visarjan rules: गणेश विसर्जन के बाद कुछ विशेष कार्य और नियम ऐसे माने जाते हैं जिन्हें अपनाने से घर में साल भर सुख-समृद्धि और मंगल बना रहता है। यह समय गणपति बप्पा को भावपूर्वक विदा करने का होता है, लेकिन उनका आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए कुछ बातों का पालन करना बेहद शुभ होता है।ALSO READ: Ganesh Visarjan 2025: पहली बार घर में विराजे हैं बप्पा तो जान लीजिए गणेश विसर्जन की सही विधि, ना भूलें ये खास बातें
 
तो यहां जान लीजिए, गणेश विसर्जन के बाद साल भर सुख-समृद्धि बनाए रखने के लिए आप कौन-कौनसे कार्य कर सकते हैं:
 
1. विसर्जन के समय यह अवश्य कहें: 'गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ!'
- अर्थात् यह भाव दर्शाता है कि आप उन्हें ससम्मान विदा कर रहे हैं और अगले वर्ष फिर आमंत्रण दे रहे हैं।
 
2. सफाई और शुद्धिकरण: गणेश विसर्जन के बाद घर की अच्छी तरह से साफ-सफाई करें। पूजा स्थल को गंगाजल या गोमूत्र से शुद्ध करें। यह घर से नकारात्मकता को दूर करता है।
 
3. गणेश जी का प्रतीक रखें: विसर्जन के बाद गणेश जी की कोई छोटी मूर्ति, तस्वीर या प्रतीक पूजा स्थान पर रखें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से गणेश जी का आशीर्वाद साल भर बना रहता है।
 
4. दीप जलाएं: शाम के समय पूजा घर में घी का दीपक जलाएं और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति लाता है।ALSO READ: Ganesh Visarjan 2025: गणेश विसर्जन के बाद पूजन सामग्री का क्या करें? जानिए सही तरीका
 
5. दान करें: इस दिन गरीबों या ज़रूरतमंदों को भोजन, कपड़े या पैसे दान करें। दान-पुण्य करने से घर में बरकत और सुख-समृद्धि आती है।
 
6. पर्यावरण का सम्मान करें: अगर आपने मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति स्थापित की थी तो उसका विसर्जन नदी या तालाब में ही करें। अगर मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस की है, तो उसे घर पर ही एक बड़े टब में विसर्जित करें और अगले दिन उस पानी को पौधों में डाल दें। यह कार्य प्रकृति और पर्यावरण के प्रति आपके सम्मान को दिखाता है, जिससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं।
 
इन उपायों को अपनाकर आप गणेश जी का आशीर्वाद और कृपा साल भर अपने और अपने परिवार के साथ बनाए रख सकते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Ganesh visarjan 2025: गणेश प्रतिमा विसर्जन करने का ये है सही तरीका


