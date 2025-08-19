श्रीगणेश के भोग में बनाएं नारियल के लड्डू, इस सरल रीति से

, मंगलवार, 19 अगस्त 2025 (13:59 IST)

Coconut ladoo recipe: गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर भगवान गणेश को मोदक के अलावा नारियल के लड्डू का भोग लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ये लड्डू बनाने में बेहद आसान होते हैं और इनका स्वाद भी लाजवाब होता है।

आइए जानते हैं मावा या खोया वाले नारियल के लड्डू बनाने की सरल विधि:

सामग्री: • 2 कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल/ डेसिकेटेड कोकोनट • 1 कप मावा (खोया) या 1/2 कप मिल्क पाउडर

• 1/2 कप पिसी हुई चीनी • 1/2 चम्मच इलायची पाउडर • 1 बड़ा चम्मच घी • बारीक कटे हुए मेवे (बादाम, पिस्ता) - वैकल्पिक

बनाने की विधि: 1. सबसे पहले एक भारी तले वाली कढ़ाई को गरम करें और उसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल डालकर धीमी आंच पर हल्का भूनें। इसे सिर्फ 2-3 मिनट तक भूनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, इसका रंग नहीं बदलना चाहिए।

2. अब इस कढ़ाई में मावा या मिल्क पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। मावे को तब तक भूनें जब तक वह नारियल के साथ अच्छी तरह से मिल न जाए। अगर आप मिल्क पाउडर का उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा घी डालकर हल्का भून लें।

3. अब इसमें पिसी हुई चीनी और इलायची पाउडर मिला दें। इसे तब तक चलाएं जब तक चीनी पूरी तरह से घुल न जाए।

4. मिश्रण को अच्छी तरह मिलाने के बाद, आंच बंद कर दें और इसे हल्का ठंडा होने दें। ध्यान रहे कि मिश्रण पूरी तरह से ठंडा न हो, यह हल्का गरम ही रहना चाहिए ताकि लड्डू आसानी से बन सकें।

5. अब अपनी हथेलियों पर थोड़ा-सा घी लगाएं और मिश्रण का थोड़ा-सा हिस्सा लेकर उसे गोल लड्डू का आकार दें।

6. तैयार लड्डू को बचे हुए सूखे नारियल में लपेट लें ताकि वे और भी आकर्षक लगें। 7. लड्डुओं को ठंडा होने दें और फिर भगवान गणेश को भोग लगाएं।

आपका स्वादिष्ट और खुशबूदार नारियल का लड्डू भोग के लिए तैयार है। गणेश चतुर्थी के दिन इस प्रसाद को भगवान गणेश को अर्पित कर पर्व का आनंद लें।