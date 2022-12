10 दिसंबर को है मानवाधिकार दिवस, जानिए इस साल की थीम

मानव अधिकार दिवस वर्ष 2022 की थीम (Human Rights Day 2022) :

इस वर्ष International Human Rights Day 2022 की Theme 'गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय' (Dignity, Freedom, and Justice for All) रखी गई है।