अमित शाह ने गुजरात में विकास कार्यों की समीक्षा की, CM भूपेंद्र पटेल भी हुए शामिल

बैठक में ‘रमशे बालक-खीलशे बालक’ अभियान को लेकर भी चर्चा हुई। अमित शाह ने अभियान के प्रभारी और सह-प्रभारियों के साथ संवाद करते हुए जरूरतमंद बच्चों तक खिलौने पहुंचाने की इस पहल को और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे सामाजिक अभियान बेहद महत्वपूर्ण हैं।