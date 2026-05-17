Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






अमित शाह ने गुजरात में विकास कार्यों की समीक्षा की, CM भूपेंद्र पटेल भी हुए शामिल

Advertiesment
Amit Shah
BY: webdunia
Publish Date: Sun, 17 May 2026 (10:23 IST) Updated Date: Sun, 17 May 2026 (10:26 IST)
google-news
गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अहमदाबाद और गांधीनगर के निरंतर एवं समग्र विकास के लिए लगातार सक्रिय हैं।  उनकी अध्यक्षता में आयोजित बैठकों में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई बैठक में मुख्मंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए। संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों ने भाग लिया। 
बैठक में ‘रमशे बालक-खीलशे बालक’ अभियान को लेकर भी चर्चा हुई। अमित शाह ने अभियान के प्रभारी और सह-प्रभारियों के साथ संवाद करते हुए जरूरतमंद बच्चों तक खिलौने पहुंचाने की इस पहल को और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे सामाजिक अभियान बेहद महत्वपूर्ण हैं।
 
अहमदाबाद में  अमितभाई की अध्यक्षता में ‘अखंड आनंद’ और ‘सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट’ की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उन्होंने गीता, रामायण तथा ‘अखंड आनंद’ जैसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक साहित्य के अधिक व्यापक प्रसार को लेकर मार्गदर्शन दिया।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

CM धामी की चम्पावत को बड़ी सौगात, 25 नए हैंडपंपों के लिए 89 लाख रुपये मंजूर

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels