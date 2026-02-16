Hanuman Chalisa

गुजरात विधानसभा का बजट सत्र शुरू, अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश होने की संभावना

Gujarat Assembly Budget Session 2026

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 16 फ़रवरी 2026 (12:54 IST)
Gujarat Assembly Budget Session 2026: गुजरात विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के  वित्तमंत्री कनुभाई देसाई 18 फरवरी को अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि यह पिछले साल से 15 प्रतिशत ज्यादा है। गुजरात सरकार का इस बार का बजट 3.90 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। 
 
25 मार्च तक चलेगा बजट सत्र : बजट सत्र आज यानी 16 फरवरी से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगा। इसकी कुल अवधि 38 दिन होगी। इस सत्र में 23 दिन काम के लिए तय किए गए हैं। तीन सेशन डबल रखे जाने की वजह से कुल 26 सेशन में विधानसभा का काम पूरा होगा। सत्र की शुरुआत में गवर्नर आने वाले साल के लिए सरकार की प्राथमिकताएं और विकास की योजनाओं के बारे अपने अभिभाषण में जानकारी देंगे। 
 
7 बिलों पर चर्चा की संभावना : सत्र की शुरुआत के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सेशन के दौरान, अलग-अलग सालाना रिपोर्ट, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट और ऑडिट रिपोर्ट टेबल पर रखने का प्रोसेस शुरू किया गया है। एक जानकारी के मुताबिक सरकार की तरफ से तीन बिल अनाउंस किए गए हैं, जबकि कुल 7 बिल पर चर्चा होने की संभावना है।
 
चूंकि अप्रैल मई में स्थानीय निकाय चुनाव भी होने हैं, अत: इनको देखते हुए बजट में शहरी के साथ ही ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने वाली नई स्कीमों की घोषणा की जा सकती है। राज्य सरकार से इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर सेक्टर में खास एलोकेशन करने की उम्मीद है।
