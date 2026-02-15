rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






जामनगर में सिक्स-लेन सड़क पर मंत्री रीवाबा जडेजा सख्त, ठेकेदार से लिया 1 साल में काम पूरा करने का वचन

Advertiesment
हमें फॉलो करें rivaba jadeja

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

जामनगर , रविवार, 15 फ़रवरी 2026 (08:58 IST)
Gujarat News in Hindi : गुजरात के जामनगर में सिक्स-लेन सड़क परियोजना को लेकर राज्यमंत्री रीवाबा जडेजा ने सख्त रुख अपनाया है। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ठेकेदार को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों में देरी और गुणवत्ता से समझौता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक साल के भीतर सड़क निर्माण पूरा करने का वचन भी दिलवाया।
 
भूमि पूजन के बाद रीवाबा जडेजा ने ठेकेदार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता के काम में गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने न केवल निर्देश दिए, बल्कि ठेकेदार से सार्वजनिक रूप से वादा भी करवाया कि काम निर्धारित समय सीमा में और उच्च मानकों के साथ पूरा किया जाए। 

स्थानीय लोगों में खुशी की लहर

मंत्री के इस सख्त और स्पष्ट रवैये को देखकर जामनगर के नागरिकों में भारी उत्साह है। लोगों के बीच चर्चा है कि यदि जनप्रतिनिधि इतने जागरूक हों, तो सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार और देरी पर निश्चित रूप से रोक लगेगी। शहर के ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए यह सिक्स-लेन सड़क अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी।

प्रोजेक्ट की मुख्य बातें:

- प्रोजेक्ट: ओशवाल सेंटर (पायलट बंगला) से दिग्विजय प्लॉट दिग्जाम सर्कल तक सिक्स-लेन वाइडनिंग।
- लागत: लगभग 15.02 करोड़ रुपए।
- समय सीमा: 1 सप्ताह में काम शुरू कर, 1 वर्ष के भीतर पूरा करने का निर्देश।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

ऑनलाइन गेमिंग को क्यों नहीं समझना चाहिए 'बच्चों का खेल'?

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels