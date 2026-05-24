गुजरात सरकार की पहल से कॉक्लियर इम्प्लांट बच्चों को मिली नई जिंदगी, फिर गूंजी सुनने और बोलने की आवाज

अहमदाबाद की Science City में आज एक भावुक और प्रेरणादायक पल देखने को मिला, जब Bhupendra Patel ने ‘कॉक्लियर इम्प्लांट एक्सटर्नल स्पीच प्रोसेसर रिप्लेसमेंट प्रोग्राम’ के तहत लाभार्थी बच्चों से आत्मीय मुलाकात की। सुनने की क्षमता खो चुके बच्चे अब फिर से सुन और बोल पा रहे हैं, जिससे उनके जीवन में नई उम्मीद जागी है।

₹3.5 लाख के Speech Processor सरकार दे रही है मुफ्त गुजरात सरकार द्वारा जरूरतमंद बच्चों को कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए आवश्यक और बेहद महंगे माने जाने वाले लगभग ₹3.5 लाख कीमत के Speech Processor पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस जनकल्याणकारी योजना से कई बच्चों को नई आवाज और नया जीवन मिला है। मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण बातचीत की और उनकी प्रगति जानकर खुशी व्यक्त की। बच्चों के चेहरों पर दिखाई दे रही मुस्कान और आत्मविश्वास ने पूरे माहौल को भावुक बना दिया।

Science City की Aquatic Gallery में बच्चों के साथ खास मुलाकात इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ Aquatic Gallery का दौरा भी किया। रंग-बिरंगी मछलियों और जलीय जीवों को देखकर बच्चों में खास उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने भी बच्चों से बालसुलभ अंदाज में बातचीत कर उनका उत्साह बढ़ाया।

अभिभावकों ने योजना को बताया वरदान लाभार्थी बच्चों के अभिभावकों ने राज्य सरकार की इस पहल को वरदान समान बताया। उन्होंने कहा कि महंगे इलाज और उपकरणों के खर्च के कारण सामान्य परिवारों के लिए यह उपचार संभव नहीं था, लेकिन सरकार की सहायता से उनके बच्चों का जीवन बदल गया है। अभिभावकों ने राज्य सरकार और RBSK टीम का दिल से आभार व्यक्त किया।

अन्य जरूरतमंद बच्चों तक भी पहुंचेगी योजना मुख्यमंत्री ने समाज में ऐसे अन्य जरूरतमंद बच्चों तक भी इस योजना का लाभ पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि किसी बच्चे को सुनने में समस्या हो, तो उसे सही मार्गदर्शन और सरकारी योजना का लाभ अवश्य मिलना चाहिए। इस अवसर पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सचिव पी. भारती तथा फूड एंड ड्रग्स कमिश्नर डॉ. रतनकंवर गढ़वी चारण भी उपस्थित रहे। Edited by : Sudhir Sharma