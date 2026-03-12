गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, जमीन मापने के लिए बनी नई कार्यप्रणाली, गलतियों का होगा सुधार

Big decision of Gujarat government : गुजरात में खेती की जमीन की माप (प्रोमोलगेशन) प्रक्रिया के बाद किसानों को होने वाली समस्याओं और मापनी में रह गई त्रुटियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जमीन मापनी की गलतियों को सुधारने के लिए अब पूरे राज्य में 'भूमि सीमांकन पद्धति' के तहत एक समान और नियोजित कार्यप्रणाली लागू की जाएगी, जिससे किसानों की शिकायतों का सटीक और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।