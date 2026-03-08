Dharma Sangrah

बोडकदेव सब-जोनल कार्यालय का CM भूपेंद्र पटेल ने किया लोकार्पण, महिला दिवस की दी शुभकामनाएं

Bhupendra Patel
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sun, 08 Mar 2026 (12:17 IST) Updated Date: Sun, 08 Mar 2026 (12:19 IST)
मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल द्वारा अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने नागरिकों की सुविधा के लिए नव निर्मित बोडकदेव सब-जोनल कार्यालय का नामकरण स्वर्गीय बंसीभाई प्राणलाल पटेल (बंसीकाका) के नाम पर किया और इसका लोकार्पण किया गया।  पश्चिम ज़ोन के बोडकदेव और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए यह अत्याधुनिक सब-जोनल कार्यालय प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाने का माध्यम बनेगा।
 
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि गुजरात सहित पूरे देश की निरंतर विकास यात्रा में सहभागी नारी शक्ति को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।  पटेल ने एक्स पर लिखा कि माननीय  प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी के मार्गदर्शन में महिलाएं शिक्षित, सुरक्षित और सशक्त बनी हैं, और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार नारी सम्मान और सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
 
 आइए, नारी वंदना के इस अवसर पर नव निर्माण की आधारशिला समान नारी शक्ति को अपनी प्रतिभा और तेज प्रकट करने का अवसर दें। महिलाओं के सम्मान, समानता और सुरक्षा के लिए हम सभी संकल्पित बनें। Edited by : Sudhir Sharma

