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गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव : भाजपा ने वडोदरा की सभी 34 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम किए तय, पूर्व IPS मनोज निनामा को भी मिला टिकट

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Gujarat Nagar Nikay Chunav
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (11:44 IST) Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (12:02 IST)
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गुजरात में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा की अध्यक्षता में हुई प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के बाद वडोदरा जिला पंचायत, विभिन्न तहसील पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है। इस सूची में पार्टी ने अनुभवी और नए चेहरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है।
 

जिला और तहसील पंचायत का गणित

जारी की गई सूची के अनुसार, वडोदरा जिला पंचायत की कुल 34 सीटों के लिए उम्मीदवार तय किए गए हैं। इसके अलावा, जिले की विभिन्न तहसील पंचायतों के लिए कुल 168 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। पार्टी द्वारा जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देकर स्थानीय संगठन को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है, ताकि आने वाले चुनावों में बड़ी जीत हासिल की जा सके।

 
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नगर पालिकाओं के लिए सीटों का आवंटन

वडोदरा जिले की प्रमुख नगर पालिकाओं में भी भाजपा ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इसमें डभोई नगर पालिका के लिए 32, पादरा के लिए 28, जबकि सावली और वाघोड़िया नगर पालिका के लिए 24-24 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। भाजपा की इस पहली सूची में सुरेंद्रनगर नगर निगम और अरावली जिले के उम्मीदवार भी शामिल हैं, जो दर्शाता है कि पार्टी चुनाव जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है।
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पूर्व IPS मनोज निनामा को मिली टिकट

इस सूची में सबसे चर्चित नाम पूर्व IPS अधिकारी मनोज निनामा का है। हाल ही में पुलिस सेवा से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए निनामा को पार्टी ने अरावली जिला पंचायत की ओड सीट से उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कहा कि 42 वर्षों की सरकारी सेवा के बाद अब वे समाज का ऋण चुकाने के लिए राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करना चाहते हैं।
Edited By : Chetan Gour

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वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (11:44 IST) Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (12:02 IST)

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