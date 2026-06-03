गुजरात के प्राथमिक स्कूलों में 1808 मुख्य शिक्षकों की तत्काल होगी भर्ती

Publish Date: Wed, 03 Jun 2026 (17:27 IST)
Updated Date: Wed, 03 Jun 2026 (17:32 IST)
Gujarat Primary Teacher Recruitment: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल की सरकार ने प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग ने एचटीएटी (HTAT) मुख्य शिक्षकों के लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने के लिए आधिकारिक परिपत्र (circular) जारी कर दिया है। इस परिपत्र के माध्यम से विभाग के सभी संबंधित अधिकारियों को खाली पदों को भरने के लिए तत्काल और उचित कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।
खाली पड़े पदों को तत्काल और तेजी से भरने के निर्देश
नए आधिकारिक परिपत्र के अनुसार, राज्य भर के प्राथमिक स्कूलों में खाली पड़े 1808 मुख्य शिक्षकों के पदों को बहुत जल्द भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही, शिक्षा विभाग ने सभी अधिकारियों को आगामी बजट की तैयारियां शुरू होने से पहले स्कूलों में नए पदों की आवश्यकता से संबंधित जरूरी प्रस्ताव तैयार कर भेजने के भी विशेष निर्देश दिए हैं।
1:1:2 रेशियो के आधार पर नियमानुसार होगी भर्ती प्रक्रिया
शिक्षा विभाग ने इस बार मुख्य शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 1:1:2 के तय रेशियो (अनुपात) के अनुसार आयोजित करने का बड़ा फैसला किया है। इस निर्धारित रेशियो के तहत मुख्य शिक्षकों के खाली पदों को सीधी भर्ती, विभागीय पदोन्नति (प्रमोशन) और विशेष प्रतिस्पर्धी (सेमी-डायरेक्ट) परीक्षा के माध्यम से पारदर्शी तरीके से भरा जाएगा।
प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों को मिलेगी नई गति
विभाग के इस महत्वपूर्ण निर्णय से स्कूलों के प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों में काफी तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षा जगत में इस कदम का स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से मुख्य शिक्षकों की कमी के कारण राज्य के कई प्राथमिक स्कूलों में दैनिक संचालन और प्रशासन से जुड़ी बड़ी चुनौतियाँ खड़ी हो रही थीं।
प्राथमिक स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद
सभी प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेजी कार्यवाही समय पर पूरी करके पूरी भर्ती प्रक्रिया को गति देने के लिए कहा गया है। शिक्षा विभाग के इस सराहनीय कदम के कारण आने वाले समय में राज्य के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता के स्तर में सुधार होगा और साथ ही स्कूलों की प्रबंधन व्यवस्था अधिक सुदृढ़ और मजबूत बनेगी।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala