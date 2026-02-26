Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






GSEB की परीक्षाएं आज से शुरू, शिक्षामंत्री प्रद्युम्न ने दी शुभकामनाएं, बताए सफलता के टिप्स

Advertiesment
Gujarat State Education Board exams begin today
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 (12:01 IST) Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 (12:23 IST)
google-news
Gujarat State Education Board exams : गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। इस अवसर पर राज्य के शिक्षा मंत्री प्रद्युम्न वाजा ने सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि यह समय आपकी सालभर की कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का फल पाने का है। उन्होंने छात्रों से इस पल को डर के बजाय उत्साह और सकारात्मकता के साथ स्वीकार करने का आह्वान किया है, क्योंकि यह परीक्षा उनके शैक्षणिक जीवन का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
 
इन परीक्षाओं में 15 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस अवसर पर राज्य के शिक्षा मंत्री प्रद्युम्न वाजा ने सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि यह समय आपकी सालभर की कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का फल पाने का है। उन्होंने छात्रों से इस पल को डर के बजाय उत्साह और सकारात्मकता के साथ स्वीकार करने का आह्वान किया।

 
ALSO READ: गुजरात में 15 दिन की स्पेशल ट्रैफिक ड्राइव: नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई
शिक्षा मंत्री ने विशेष सलाह दी कि परीक्षा के दौरान मानसिक शांति और आत्मविश्वास बनाए रखना ही सफलता की असली कुंजी है। उन्होंने संदेश दिया कि किसी भी प्रकार के तनाव में आए बिना, एकाग्र मन से उत्तर पुस्तिका लिखनी चाहिए। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत और ज्ञान पर पूरा भरोसा रखना आवश्यक है।
ALSO READ: सांप के काटने से मौत अब होगी कम! गुजरात के धरमपुर में खुला पहला स्नेक रिसर्च इंस्टीट्यूट
शिक्षा मंत्री ने कहा कि समय का सही प्रबंधन और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से छात्र निश्चित रूप से उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त कर सकेंगे और अपने उज्ज्वल भविष्य की नींव रखेंगे। शिक्षा मंत्री ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालें और घर में परीक्षा के अनुकूल तनावमुक्त वातावरण बनाए रखें।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

MP में फिर बदला मौसम: कहीं बारिश-ओले, तो कहीं बढ़ी गर्मी, जानें आपके शहर का हाल

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels