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गुजरात यूनिवर्सिटी समेत 8 विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार रडार पर, सरकार ने दिए जांच के आदेश

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Registrar Appointment Scam Gujarat
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 (19:37 IST) Updated Date: Tue, 17 Mar 2026 (19:41 IST)
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Registrar Appointment Scam Gujarat: गुजरात की उच्च शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक बड़ा और सख्त निर्णय लिया गया है। राज्य की 8 प्रमुख यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रारों के खिलाफ गंभीर शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने आधिकारिक तौर पर जांच के आदेश दिए हैं। इन रजिस्ट्रारों के खिलाफ शैक्षणिक योग्यता में कमी, प्रशासनिक अनियमितताओं और भ्रष्टाचार जैसे मामलों को लेकर लंबे समय से सरकार के पास शिकायतें पहुंच रही थीं।

नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन

विवरण के अनुसार, जांच के दायरे में आई संस्थाओं में गुजरात यूनिवर्सिटी, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी और गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (GTU) जैसी राज्य की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी शामिल हैं। मुख्य विवाद कुछ रजिस्ट्रारों की नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन और उनके कार्यकाल के दौरान हुई प्रशासनिक लापरवाही से जुड़ा है। इन गंभीर सवालों को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।

शिकायतों की विस्तृत समीक्षा होगी

शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की टीम अब इन शिकायतों की विस्तृत समीक्षा करेगी। जांच के दौरान इस बात की बारीकी से जांच की जाएगी कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति के समय उनकी योग्यता मान्य थी या नहीं, भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह का पक्षपात किया गया था या नहीं और उनके प्रशासनिक निर्णयों में कोई आर्थिक गड़बड़ी तो नहीं हुई है। सरकार का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाना है।

विश्वविद्यालयों में हड़कंप 

राज्य सरकार के इस कड़े रुख के कारण सभी संबंधित विश्वविद्यालयों में हड़कंप और चर्चा का माहौल देखा जा रहा है। वर्तमान में जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस जांच के परिणाम राज्य की शिक्षा प्रणाली में बड़े सुधार ला सकते हैं।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

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