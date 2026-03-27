shiv chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






स्थानीय चुनावों से पहले PM मोदी का बनासकांठा दौरा: लाखणी के नाणी गांव में विकास कार्यों की होगी वर्षा

Advertiesment
PM Modi Banaskantha visit
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Fri, 27 Mar 2026 (10:16 IST) Updated Date: Fri, 27 Mar 2026 (10:24 IST)
google-news
गुजरात में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 31 मार्च को बनासकांठा जिले की लाखणी तहसील के नाणी गांव के विशेष दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरे को लेकर जिला और राज्य स्तर पर प्रशासन द्वारा व्यापक और भव्य तैयारियां की जा रही हैं, जिसे क्षेत्र के राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
 

विकास कार्यों का लोकार्पण और जन संबोधन

प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के दौरान नाणी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट्स विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास को नई गति देने के लिए तैयार किए गए हैं। विकास कार्यों की सौगात देने के बाद, पीएम मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें वे सरकार की भविष्य की योजनाओं और क्षेत्र के विकास के विजन पर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
 

मंत्रियों द्वारा स्थल निरीक्षण और सुरक्षा समीक्षा

इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल और मंत्री प्रवीण माली सहित वरिष्ठ नेताओं ने आयोजन स्थल का दौरा किया। उन्होंने सभा स्थल की सुरक्षा व्यवस्था, जन सुविधाओं और अन्य तैयारियों की बारीकी से समीक्षा की। गर्मियों के मौसम को देखते हुए कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए ठंडे पीने के पानी, छाया के लिए डोम और तत्काल स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।
 

परिवहन व्यवस्था और जनसमूह का प्रबंधन

प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोगों के उमड़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने परिवहन व्यवस्था को मजबूत किया है। दूर-दराज से आने वाले लोगों के लिए विशेष एस.टी. बसें, विशाल पार्किंग प्लॉट और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए विशेष प्लान तैयार किया गया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। स्थानीय लोगों और अधिकारियों का मानना है कि इस दौरे से सीमावर्ती क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय लोगों को प्रगति के नए अवसर प्राप्त होंगे।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

महाराष्ट्र में वायरल वीडियो से सियासी भूचाल: मंत्री नरहरी झिरवाल पर लगे गंभीर आरोप, सरकार की मुश्किलें बढ़ी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels