गुजरात में पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी, सोमनाथ मंदिर की 75वीं वर्षगांठ पर आएंगे

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर आ रहे हैं। इस भव्य विजय के उपलक्ष्य में गुजरात में उनके शानदार स्वागत की तैयारियां की गई हैं। 11 मई को जब पीएम मोदी गुजरात पहुंचेंगे, तब पूरे राज्य में उत्साह का माहौल देखने को मिलेगा। विशेष रूप से वडोदरा और जामनगर में उनके स्वागत के लिए विशेष रोड-शो और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव पीएम मोदी की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार और समर्पण की 75वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल होना है। प्रधानमंत्री ने स्वयं एक संदेश में कहा कि सोमनाथ मंदिर राष्ट्र के निरंतर संघर्ष और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। वे इस पवित्र दिन पर सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा, अर्चना और आरती करेंगे। इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए मंदिर परिसर में व्यापक सुधार और लाइटिंग की व्यवस्था की गई है।

वडोदरा में सरदार धाम-3 का उद्घाटन इस दौरान पीएम मोदी वडोदरा में 150 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 'सरदार धाम-3' (श्री दुष्यंत और दक्षाबेन पटेल संकुल) का उद्घाटन करेंगे। यह संकुल 2,000 से अधिक छात्रों के लिए आधुनिक आवास और शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रमुख पाटीदार संस्थाओं द्वारा प्रधानमंत्री का सम्मान और स्वागत किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और पाटीदार समाज के दिग्गज नेता बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे।

गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी द्वारा सुरक्षा और तैयारियों का निरीक्षण पीएम मोदी के प्रवास को सफल बनाने के लिए गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने वडोदरा और जामनगर का दौरा कर जमीनी तैयारियों की समीक्षा की। वडोदरा में लगभग 40 हजार से अधिक लोगों के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उमड़ने की संभावना है। हर्ष संघवी ने स्वागत मार्ग का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी न रहे, इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए। भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक और एंट्री पॉइंट्स का भी विशेष नियोजन किया गया है।

प्रशासन और भाजपा संगठन की हाईलेवल बैठक यात्रा की अंतिम तैयारियों के लिए वडोदरा में नगर निगम आयुक्त, कलेक्टर और पुलिस आयुक्त की उपस्थिति में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भाजपा नेताओं, विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल पर सुविधाएं, पार्किंग, ट्रैफिक कंट्रोल और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। जामनगर में भी पीएम मोदी के आगमन को लेकर प्रशासन द्वारा दिन-रात तैयारियां की जा रही हैं।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala