PM मोदी का गुजरात दौरा: 19,800 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात, जानें उनका पूरा कार्यक्रम

Modi Gujarat visit प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर, साणंद और डीसा में 19,800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। महावीर जयंती पर सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन और सेमीकंडक्टर प्लांट लॉन्च इस दौरे के प्रमुख आकर्षण हैं।

कोबा में सांस्कृतिक विरासत का लोकार्पण प्रधानमंत्री अपने दौरे की शुरुआत गांधीनगर के कोबा क्षेत्र से करेंगे। महावीर जयंती के पावन अवसर पर वे ‘सम्राट संप्रति संग्रहालय’ (Samrat Samprati Museum) का उद्घाटन करेंगे। यह संग्रहालय जैन धर्म की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने वाला एक विशिष्ट केंद्र बनेगा। यहाँ प्राचीन अवशेषों और दुर्लभ कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है, जो अहिंसा और भारतीय संस्कृति के मूल्यों को वैश्विक स्तर पर उजागर करेंगे।



साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में गुजरात को अग्रणी बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस प्रोजेक्ट से राज्य में हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा, अहमदाबाद-धोलेरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के माध्यम से राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य है।

उत्तर गुजरात और डीसा के विकास कार्य दोपहर के बाद प्रधानमंत्री उत्तर गुजरात के डीसा का दौरा करेंगे। यहाँ वे कृषि, पशुपालन और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं को जनता को समर्पित करेंगे। विशेष रूप से बनासकांठा में तैयार पशु प्रजनन और अनुसंधान केंद्र स्थानीय पशुपालकों के लिए वरदान साबित होगा। इन परियोजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और परिवहन सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा।

माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी 5,100 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित करेंगे।



यह एक्सप्रेसवे विकास, गतिशक्ति और नए गुजरात के विजन को और मजबूती प्रदान करेगा। pic.twitter.com/fquE4BGsD5 — BJP Gujarat (@BJP4Gujarat) March 30, 2026 प्रधानमंत्री का आज का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम -सुबह 09:45: अहमदाबाद एयरपोर्ट आगमन और कोबा के लिए प्रस्थान।

-सुबह 10:00 से 11:45: कोबा में संग्रहालय लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थिति। -दोपहर 12:30: साणंद आगमन और औद्योगिक कार्यक्रम में शिरकत।

-दोपहर 02:55: अहमदाबाद एयरपोर्ट से विशेष विमान द्वारा डीसा के लिए प्रस्थान। -शाम 04:00 से 05:00: डीसा में जनसभा और विकास कार्यों का लोकार्पण।

-शाम 05:20: डीसा से सीधे असम के लिए रवाना होंगे। edited by : Nrapendra Gupta