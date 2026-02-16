shiv chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






गुजरात बजट सत्र की शुरुआत, पूर्णेश मोदी बने डिप्टी स्पीकर, जानें क्यों अहम है यह नियुक्ति

Advertiesment
हमें फॉलो करें Gujarat Assembly Budget Session

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

गांधीनगर , सोमवार, 16 फ़रवरी 2026 (19:47 IST)
Purnesh Modi becomes Deputy Speaker: गुजरात विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गहमागहमी के बीच पूर्णेश मोदी को सदन का नया उपाध्यक्ष चुना गया। भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री और सूरत पश्चिम से विधायक पूर्णेश मोदी के नाम का प्रस्ताव कृषि मंत्री जीतू वाघानी ने रखा, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया।

विपक्ष की चुनौती और परंपरा का तर्क

कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ विधायक शैलेश परमार ने भी इस पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। विपक्षी दल का तर्क था कि संवैधानिक परंपराओं के अनुसार उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को मिलना चाहिए। हालांकि, विधानसभा में भाजपा के भारी बहुमत (162 सदस्य) के चलते विपक्ष का प्रस्ताव गिर गया और पूर्णेश मोदी की जीत का रास्ता साफ हो गया।

कौन हैं पूर्णेश मोदी?

पूर्णेश मोदी गुजरात राजनीति का एक जाना-माना चेहरा हैं। वह सूरत पश्चिम सीट से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। वह तब देश भर की सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर मानहानि का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। वह पूर्व में भूपेंद्र पटेल सरकार के पहले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री (सड़क एवं भवन विभाग) भी रह चुके हैं।

जेठाभाई भरवाड़ की जगह लेंगे

पूर्णेश मोदी अब जेठाभाई भरवाड़ का स्थान लेंगे, जिन्होंने पिछले साल दिसंबर में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पूर्णेश मोदी को यह जिम्मेदारी देकर भाजपा ने ओबीसी (OBC) कार्ड खेला है, जिसका सीधा फायदा आगामी नगर निगम चुनावों में पार्टी को मिल सकता है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

India AI Impact Summit : PM मोदी ने किया Jio Pavilion का दौरा, आकाश अंबानी ने दिखाया AI इकोसिस्टम

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels